राज्य की भाजपा सरकार के दो वर्ष पूर्ण: मंत्रीजी,वीसी वाली बीमारी दूर करो,मंच से उठी आमजन की पीड़ा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार जनता की सेवक है और प्रदेश के विकास का पहिया बिना रुके आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सडक़, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण योजनाओं में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। मंच पर विधायक जयदीप बिहाणी, गुरवीर बराड़, माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक और भाजपा जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह मान ने भी विचार रखे। इस अवसर पर सडक़ सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों और 18 वर्ष से अधिक आयु की छात्राओं को हेलमेट व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सडक़ सुरक्षा प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाई।