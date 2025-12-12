सिबिल स्कोर की मार से किसान बेहाल: बिना ब्याज ऋण बना नई मुसीबत का बीज

श्रीगंगानगर.मुख्यमंत्री बिना ब्याज फसली ऋण योजना किसानों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन श्रीगंगानगर जिले में वसूली धीमी पडऩे से यह सुविधा अब बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। समय पर ऋण नहीं चुका पाने वाले किसानों का सिबिल स्कोर गिरना शुरू हो गया है, जिसका सीधा असर उनके भविष्य के ऋणों और बैंकिंग लेन-देन पर पड़ रहा है।
जिले की 349 ग्राम सेवा सहकारी समितियों से मिले आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष में वितरित 650 करोड़ रुपए में से करीब 23 प्रतिशत, यानी 27,150 किसानों का ऋण बकाया अवधि पार कर चुका है।
2019 से 2025 के बीच बिना ब्याज फसली ऋण लेने वाले किसानों में एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनका भुगतान लंबित है, जिससे उनका क्रेडिट रिकॉर्ड कमजोर हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि गिरता सीविल स्कोर किसानों की भविष्य की बैंकिंग जरूरतों जैसे फसली ऋण, केसीसी, व्यक्तिगत या आपातकालीन ऋण को प्रभावित करेगा।
31 दिसंबर तक वसूली पूरी करने के निर्देश
वर्तमान स्थिति को देखते हुए राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर ने सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि रबी 2025-26 के ऋण वितरण और वसूली के लक्ष्य 31 दिसंबर 2025 तक पूरे किए जाएं। इसके चलते ग्राम सेवा सहकारी समितियों और बैंकों पर तेजी से वसूली कार्य का दबाव बढ़ गया है। गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक की 22 शाखाओं तथा सभी 349 समितियों को ऋणधारकों से संपर्क कर वसूली प्राथमिकता से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बैंक अधिकारियों का कहना है कि किसानों को समय पर भुगतान और सीविल स्कोर पर उसके प्रभाव के बारे में लगातार जागरूक किया जा रहा है। वसूली, नए ऋण वितरण और किसानों की आर्थिक सुरक्षा, ये तीनों मोर्चे इस समय बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
सिबिल स्कोर गिरने के प्रमुख कारण
-ऋण पुनर्भुगतान अवधि पार होना
-बिना ब्याज ऋण में देरी को बैंक डिफॉल्ट मानना
-भविष्य में केसीसी और फसली ऋण स्वीकृति में कठिनाई
-क्रेडिट स्कोर सुधारने में लंबा समय लगना
फैक्ट फाइल
ग्राम सेवा सहकारी समितियां: 349
वितरित ऋण: 650 करोड़ रुपए
जिले में किसानों को ऋण प्रदान किया: 1.30 लाख
अवधि पार ऋण (2019-2025): 23 प्रतिशत
अवधि पार बकाया ऋण किसान: 27,150
वर्जन
जिले में बिना ब्याज फसली ऋण का वितरण और वसूली दोनों कार्य जारी हैं। कई किसानों का सिबिल स्कोर प्रभावित हो रहा है, इसलिए सभी समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों को समय पर भुगतान के प्रति जागरूक करें। 31 दिसंबर 2025 तक सभी लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
-विकास गर्ग, मुख्य प्रबंधक (परिचालन), गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक, श्रीगंगानगर।