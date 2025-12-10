अग्रसेन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में चोरी की वारदात का खुलासा, तीन आरोपी गिरफतार

अग्रसेन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में यहां एक साथ तीन फैक्ट्रियाें में चाेरी की काेशिश की। हार्डवेयर की फैक्ट्री में गल्ले से 10 हजार नकदी, करीब 100 ग्राम के चांदी के सिक्के तथा महंगा हार्डवेयर सामान चुराकर भी ले गए। हर्बल फैक्ट्री का कुंडा ताेड़ दिया लेकिन अंदर नहीं घुस पाए। स्टेशनरी की फैक्ट्री में कर्मचारी साे रहा था। उसे देखकर चाेर उल्टे पांव भाग गए। जवाहरनगर थाने में हार्डवेयर फैक्ट्री के संचालक अंकुश मित्तल ने मामला दर्ज कराया था। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। घटना का पता 6 दिसंबर की अलसुबह ही चल गया था। सीएम भजनलाल शर्मा पांच दिसम्बर को श्रीगंगानगर की साधुवाली मे आए थे, इस कारण पुलिस व्यस्त रही, ऐसे में परिवादी की ओर से एफआइआर आठ दिसम्बर को दर्ज की गई।