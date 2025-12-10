अग्रसेन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में चोरी की वारदात का खुलासा, तीन आरोपी गिरफतार

श्रीगंगानगर. अग्रसेन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक साथ तीन फैक्ट्री में चोरी की वारदात करने के मामले में जवाहरनगर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीएम दौरे से पहले अग्रसेन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में चोरो ने यह वारदात की। पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि इस वारदात के बाद
जवाहरनगर सीआई देवेन्द्र सिंह की अगुवाई में एएसआई राजकुमार की टीम गठित की गई। गठित टीम की ओर से तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों राकेश कुमार उर्फ रजमण्डिया उर्फ मांडिया पुत्र जोगाराम उम्र 23 साल निवासी चक 4 ई छोटी हाल रा० मा० विद्यालय चक 2 ई छोटी के सामने एसएसबी रोड जवाहरनगर श्रीगंगानगर, सुनील कुमार पुत्र गोरधन धारीवाल उम्र 26 साल निवासी गली न० 10, शिवाजी नगर सेकण्ड चक 3 ई छोटी जवाहरनगर और अजय चारण पुत्र बलंवत चारण उम्र 22 साल निवासी गली न० 10, शिवाजी नगर सेकण्ड चक 3 ई छोटी जवाहरनगर को गिरफतार किया गया।
एक ही रात को तीन फैक्ट्री में की चोरी की वारदात
अग्रसेन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में यहां एक साथ तीन फैक्ट्रियाें में चाेरी की काेशिश की। हार्डवेयर की फैक्ट्री में गल्ले से 10 हजार नकदी, करीब 100 ग्राम के चांदी के सिक्के तथा महंगा हार्डवेयर सामान चुराकर भी ले गए। हर्बल फैक्ट्री का कुंडा ताेड़ दिया लेकिन अंदर नहीं घुस पाए। स्टेशनरी की फैक्ट्री में कर्मचारी साे रहा था। उसे देखकर चाेर उल्टे पांव भाग गए। जवाहरनगर थाने में हार्डवेयर फैक्ट्री के संचालक अंकुश मित्तल ने मामला दर्ज कराया था। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। घटना का पता 6 दिसंबर की अलसुबह ही चल गया था। सीएम भजनलाल शर्मा पांच दिसम्बर को श्रीगंगानगर की साधुवाली मे आए थे, इस कारण पुलिस व्यस्त रही, ऐसे में परिवादी की ओर से एफआइआर आठ दिसम्बर को दर्ज की गई।
