पुरानी आबादी के गड्ढे की सफाई का ठेका फिर अटका

श्रीगंगानगर। पुरानी आबादी क्षेत्र के गड्ढे की सफाई के लिए पोकलेन मशीन व ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लगाने का ठेका एक बार फिर अधर में लटक गया है। नगर परिषद ने करीब पचास लाख रुपए के इस काम के लिए पिछले माह निविदाएं आमंत्रित की थीं। ठेका 17 नवम्बर को तय होना था, लेकिन अंतिम समय में ठेकेदारों की खींचतान के चलते मामला फिर रुक गया। सूत्रों के अनुसार चार ठेकेदार फर्मों ने आपस में पूल बनाकर समान रेट लगाने की रणनीति तैयार की थी। लेकिन इनकी जोड़-तोड़ उस समय ध्वस्त हो गई जब एक अन्य ठेकेदार ने स्पर्धा में उतरते हुए इससे भी कम रेट पर निविदा दायर कर दी। कम रेट की एंट्री से पूल में शामिल ठेकेदारों में हड़कंपमच गया। बताया जाता है कि इन ठेकेदारों ने एप्रोच लगाकर निविदा प्रक्रिया रोकने का प्रयास किया और ठेका फाइनल नहीं होने दिया।