Ganganagar: नशे का खुलेआम सुपरमार्केट, चिट्टा कम आ रहा है गोलियां चाहिए तो बोलो,शाम ढलते ही दुकानों पर सौदा

Sri Ganganagar drug trade: राजस्थान के सरहदी जिलों में नशे का कारोबार कानून को चुनौती दे रहा है। श्रीगंगानगर शहर की गलियों में बिचौलियों ने ऐसा नेटवर्क बना रखा है कि बस स्टैंड से लेकर सुनसान पुलिया तक ग्राहक आते ही माल हाजिर हो जाता है। 500 में चिट्टा, 1500 में गोली। टीम की पड़ताल ने साफ कर दिया है कि नशे का यह बाजार किसी सुपरमार्केट की तरह चल रहा है। सीमापार से आ रही नशे की खेप से यह काला कारोबार जमकर फलफूल रहा है जबकि पुलिस और अन्य एजेंसियों की खामोशी से कारोबारी बेखौफ हैं।