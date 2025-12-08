Rajasthan: शख्स के नाम पर करोड़ों के बिजनेस और दर्जनों वाहन, फिर भी जानें क्यों कर रहा इच्छा मृत्यु की डिमांड, 22 राज्यों की पुलिस कर चुकी पूछताछ

संजीव ने पुलिस को बताया कि उसके दस्तावेजों से जयपुर, गुजरात, झारखंड व बिहार आदि जगहों पर फर्जी बैंक खाते खोले गए और कई राज्यों में ठगी की गई। यही नहीं, विभिन्न फाइनेंस, शॉपिंग व ऑनलाइन बाजार से जुड़े व्यवसायों के लिए उसके

दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उसके नाम से महाराष्ट्र व गुजरात में तीन जीएसटी फर्में बनाकर करीब 20 करोड़ रुपए का लेन-देन कर लिया गया। कई वाहन खरीदे जा चुके हैं, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं पता।