Rajasthan Crime: दिनदहाड़े बैंक मैनेजर पर धारदार हथियार से हमला, 30 हजार रुपए लूटे, तीन अन्य युवक भी घायल

घायल बैंक मैनेजर (फोटो-पत्रिका)
अबोहर। नगर के एक प्राइवेट फाइनेंस बैंक के लोन मैनेजर पर गांव रायपुरा में कुछ युवकों ने हमला कर करीब 30 हजार रुपए की नकदी लूट ली। जख्मी लोन मैनेजर को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी घटना में गांव रायपुरा के तीन युवक भी चोटिल हुए हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि बैंक कर्मचारी अपने साथियों को लेकर आए और उन पर हमला किया। पुलिस के अनुसार घटना की जांच जारी है और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरबीएल बैंक के लोन मैनेजर रिक्की ने बताया कि शनिवार को गांव गोविंदगढ़ निवासी अपने साथी रविन्द्र के साथ वे गांव रायपुरा में लोन की किश्त लेने गए थे। रिक्की के अनुसार किश्त लेकर लौटते समय किश्त जमा करवाने वाले व्यक्तियों ने ही अपने साथियों सहित रास्ते में घेरकर धारदार हथियार से हमला किया और करीब 30 हजार की नकदी भरा बैग लूटकर फरार हो गए।
वहीं, घायल गांव रायपुरा निवासी नीलू, लवप्रीत और गुरजीत ने बताया कि बैंक कर्मचारी रिक्की किश्त लेने आया था। उनके अनुसार पैसे देने के दौरान मौके पर मौजूद एक युवक ने बैंक कर्मचारियों से विवाद किया और करीब दो घंटे बाद बैंक कर्मचारी कुछ साथियों को लेकर आए और उनपर हमला कर घायल कर दिया। चारों घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
