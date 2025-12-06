Rajasthan Crime: दिनदहाड़े बैंक मैनेजर पर धारदार हथियार से हमला, 30 हजार रुपए लूटे, तीन अन्य युवक भी घायल

अबोहर। नगर के एक प्राइवेट फाइनेंस बैंक के लोन मैनेजर पर गांव रायपुरा में कुछ युवकों ने हमला कर करीब 30 हजार रुपए की नकदी लूट ली। जख्मी लोन मैनेजर को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी घटना में गांव रायपुरा के तीन युवक भी चोटिल हुए हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि बैंक कर्मचारी अपने साथियों को लेकर आए और उन पर हमला किया। पुलिस के अनुसार घटना की जांच जारी है और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।