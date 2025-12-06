6 दिसंबर 2025,

शनिवार

श्री गंगानगर

Rajasthan Crime: दिनदहाड़े बैंक मैनेजर पर धारदार हथियार से हमला, 30 हजार रुपए लूटे, तीन अन्य युवक भी घायल

राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर पर कुछ युवकों ने दिनदहाड़े धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी ओर तीन अन्य युवक भी घायल हुए हैं, जिन्होंने बैंक कर्मचारियों पर हमले का आरोप लगाया है।

less than 1 minute read
श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Dec 06, 2025

sri Ganganagar Crime

घायल बैंक मैनेजर (फोटो-पत्रिका)

अबोहर। नगर के एक प्राइवेट फाइनेंस बैंक के लोन मैनेजर पर गांव रायपुरा में कुछ युवकों ने हमला कर करीब 30 हजार रुपए की नकदी लूट ली। जख्मी लोन मैनेजर को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी घटना में गांव रायपुरा के तीन युवक भी चोटिल हुए हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि बैंक कर्मचारी अपने साथियों को लेकर आए और उन पर हमला किया। पुलिस के अनुसार घटना की जांच जारी है और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

लोन रिकवरी से जुड़ा है मामला

आरबीएल बैंक के लोन मैनेजर रिक्की ने बताया कि शनिवार को गांव गोविंदगढ़ निवासी अपने साथी रविन्द्र के साथ वे गांव रायपुरा में लोन की किश्त लेने गए थे। रिक्की के अनुसार किश्त लेकर लौटते समय किश्त जमा करवाने वाले व्यक्तियों ने ही अपने साथियों सहित रास्ते में घेरकर धारदार हथियार से हमला किया और करीब 30 हजार की नकदी भरा बैग लूटकर फरार हो गए।

घायल युवकों का आरोप

वहीं, घायल गांव रायपुरा निवासी नीलू, लवप्रीत और गुरजीत ने बताया कि बैंक कर्मचारी रिक्की किश्त लेने आया था। उनके अनुसार पैसे देने के दौरान मौके पर मौजूद एक युवक ने बैंक कर्मचारियों से विवाद किया और करीब दो घंटे बाद बैंक कर्मचारी कुछ साथियों को लेकर आए और उनपर हमला कर घायल कर दिया। चारों घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Updated on:

06 Dec 2025 06:41 pm

Published on:

06 Dec 2025 06:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan Crime: दिनदहाड़े बैंक मैनेजर पर धारदार हथियार से हमला, 30 हजार रुपए लूटे, तीन अन्य युवक भी घायल

