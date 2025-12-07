Rajasthan: मौत के मुंह से जिंदा लौटी 18 साल की युवती, बाथरूम में नहाने के दौरान हुआ हादसा

डॉ. नीरज अरोड़ा ने कहा कि गैस गीजर चलाते समय सावधानी बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि गैस गीजर के जलने से कार्बन मोनोक्साइड नामक जहरीली गैस बनती है। बंद जगह में यह गैस बेहोशी, दम घुटना या मौत तक का कारण बन सकती है। उन्होंने बंद बॉथरूम में गैस गीजर नहीं चलाने, गर्म पानी निकालने के बाद ही बॉथरूम में जाने, पर्याप्त वेंटीलेशन रखने व समय-समय पर गैस गीजर की जांच कराने सहित अन्य सावधानियां बरतने की सलाह दी।