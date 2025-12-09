9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika Logo

श्री गंगानगर

20 लाख से बनेगा अत्याधुनिक बास्केटबॉल मैदान

-कन्या महाविद्यालय में तैयार होगी हाई-टेक फैसिलिटी, ग्रामीण-शहरी प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Dec 09, 2025

  • श्रीगंगानगर.खेलों को बढ़ावा देने और महाविद्यालय की छात्राओं को बेहतर संसाधन उपलब्ध करवाने की दिशा में चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कॉलेज परिसर में 20 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक बास्केटबॉल मैदान विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही आधुनिक पोर्टेबल पोल, लाइन मार्किंग सिस्टम और बास्केटबॉल खेल से जुड़े उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण भी स्थापित किए जाएंगे। इससे न केवल महाविद्यालय की छात्राओं को बल्कि आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की उभरती प्रतिभाओं को भी मजबूत अभ्यास सुविधा मिलेगी।
  • जिला परिषद द्वारा स्वीकृत बजट के तहत मैदान का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। महाविद्यालय प्रशासन का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में छात्राओं में खेलों के प्रति रुझान तेजी से बढ़ा है, ऐसे में बास्केटबॉल मैदान जैसी आधुनिक सुविधा एक बड़ा परिवर्तन साबित होगी। यह मैदान नवीनतम मापदंडों के अनुसार समतल और सुरक्षित बनाया जाएगा, जिससे खिलाडिय़ों को प्रैक्टिस के दौरान पेशेवर अनुभव मिल सके।

लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा

  • खेलकूद प्रभारी रेखा भारद्धाज बताती हैं कि यह सुविधा कॉलेज टीमों के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। मजबूत खेल संरचना से स्थानीय खिलाड़ी जिला, संभाग, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभावी तरीके से अपनी क्षमता दिखा सकेंगे। उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की उपलब्धता से लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और खेलों में करियर बनाने की प्रेरणा भी मिलेगी।

पोर्टेबल पोल लगाए जाएंगे

  • आधुनिक उपकरणों में बास्केटबॉल, प्रैक्टिस किट, सुरक्षा पैड, मार्किंग टूल्स और अन्य आवश्यक खेल सामग्री शामिल की जाएगी। पोर्टेबल पोल लगाए जाने से मैदान का उपयोग विभिन्न प्रतियोगिताओं और आयोजनों के अनुसार बदला जा सकेगा। महाविद्यालय प्रशासन का कहना है कि अच्छी खेल सुविधा मिलने पर कई प्रतिभाएं सामने आती हैं और यह मैदान उसी दिशा में एक सार्थक पहल है।

फैक्ट फाइल

  • लागत: 20 लाख रुपएबजट स्वीकृति: जिला परिषद
  • सुविधाएं: पोर्टेबल बास्केटबॉल पोल, समतल मैदान, आधुनिक स्पोट्र्स उपकरणलाभार्थी: छात्राएं तथा ग्रामीण-शहरी क्षेत्र की उभरती खिलाड़ी

20 लाख रुपए बजट स्वीकृत

  • कन्या महाविद्यालय में अत्याधुनिक पोर्टेबल बास्केटबॉल पोल लगाए जाएंगे और मैदान को पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसके लिए जिला परिषद ने 20 लाख रुपए बजट स्वीकृत किया है। शहरी और ग्रामीण अंचल की छुपी प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जल्द ही मैदान व उपकरणों की स्थापना की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
  • —पूनम सेतिया, प्राचार्य, चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर

Published on:

09 Dec 2025 09:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / 20 लाख से बनेगा अत्याधुनिक बास्केटबॉल मैदान

