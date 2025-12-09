Mandi Bhav: श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ मंडी भाव, जानें क्या रेट बिका चना-सरसों-मूंग और बाजरा

श्रीगंगानगर। नई धानमंडी में मंगलवार को कृषि जिंसों के भाव इस प्रकार रहे। गेहूं दड़ा 2475-2500, चना 5335, ग्वार 4350-4818, बाजरी 2030-2300, मूंग 5700-7085, सरसों 6450-6579, नरमा 5750-7200, कपास 6665-6765 रुपए प्रति क्विंटल बिका। सूरतगढ़ मंडी में चना 5185, सरसों 6353, ग्वार 4726, मूंग 6910, मोठ 3750, बाजरी 2191, नरमा 7325 रुपए।