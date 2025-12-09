Mandi Bhav: श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ मंडी भाव, जानें क्या रेट बिका चना-सरसों-मूंग और बाजरा

फोटो-पत्रिका
श्रीगंगानगर। नई धानमंडी में मंगलवार को कृषि जिंसों के भाव इस प्रकार रहे। गेहूं दड़ा 2475-2500, चना 5335, ग्वार 4350-4818, बाजरी 2030-2300, मूंग 5700-7085, सरसों 6450-6579, नरमा 5750-7200, कपास 6665-6765 रुपए प्रति क्विंटल बिका। सूरतगढ़ मंडी में चना 5185, सरसों 6353, ग्वार 4726, मूंग 6910, मोठ 3750, बाजरी 2191, नरमा 7325 रुपए।
नरमा व्यापारी 6700, बाजरा 2070, ग्वार 4500, मूंग व्यापारी 6400, धान मुछल 3700, धान (1509) 2520 रुपए प्रति क्विंटल।
नरमा व्यापारी 6026, ग्वार 4200 रुपए प्रति क्विंटल
कपास 6771, नरमा व्यापारी 6900, नरमा सरकारी 7860, गेहूं व्यापारी 2480, बाजरा 1961, ग्वार 4399, मूंग व्यापारी 5800, सरसों व्यापारी 6669, धान मुछल 3150, धान (1509) 2831 रुपए प्रति क्विंटल।
नरमा व्यापारी 6900, बाजरा 2221, ग्वार 4625, मूंग व्यापारी 5951, मोठ 3460, सरसों व्यापारी 6545 प्रतिक्विंटल।
बाजरा 2500, ग्वार 4250, मूंग व्यापारी 6280, तारामीरा 5325, तिल 22000, अरण्डी 5300, मूंगफली व्यापारी 4500, भादरा- ग्वार 4470 प्रति क्विंटल।
नरमा व्यापारी 6300, बाजरा 2000, ग्वार 4375, मूंग व्यापारी 6100, सरसों व्यापारी 6671 प्रति क्विंटल।
कपास 6627, नरमा व्यापारी 7140, नरमा सरकारी 7860, बाजरा 2091, ग्वार 4612, मूंग व्यापारी 6799, सरसों व्यापारी 6385, तिल 12600 प्रति क्विंटल।
कपास 6562, नरमा व्यापारी 7000, बाजरा 2100, ग्वार 4450, धान मुछल 3500 प्रति क्विंटल।
गुड़ पेड़ी 4300, गुड़ लड्डू 4400 रुपए, चीनी 4350-4450 रुपए प्रति क्विंटल।
श्रीगंगानगर में सोना 22 कैरेट 1,21,100 (जीएसटी सहित), सोना 24 कैरेट 1,31,600 (जीएसटी सहित), चांदी 1,82,000 (जीएसटी सहित)।
हनुमानगढ़ में सोना 24 कैरेट 132000 जीएसटी सहित, 128200 जीएसटी रहित, सोना 22 कैरेट- 121450 जीएसटी सहित, 117950 जीएसटी रहित, चांदी 184500 जीएसटी सहित, 179000 जीएसटी रहित।
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग