श्री गंगानगर

Mandi Bhav: श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ मंडी भाव, जानें क्या रेट बिका चना-सरसों-मूंग और बाजरा

Mandi Bhav: श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में मंगलवार को सोना-चांदी से लेकर कृषि जिंसो तक के मंडी भाव इस प्रकार रहे।

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Dec 09, 2025

Mandi Bhav

फोटो-पत्रिका

श्रीगंगानगर। नई धानमंडी में मंगलवार को कृषि जिंसों के भाव इस प्रकार रहे। गेहूं दड़ा 2475-2500, चना 5335, ग्वार 4350-4818, बाजरी 2030-2300, मूंग 5700-7085, सरसों 6450-6579, नरमा 5750-7200, कपास 6665-6765 रुपए प्रति क्विंटल बिका। सूरतगढ़ मंडी में चना 5185, सरसों 6353, ग्वार 4726, मूंग 6910, मोठ 3750, बाजरी 2191, नरमा 7325 रुपए।

हनुमानगढ़ मंडी भाव

हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी भाव

नरमा व्यापारी 6700, बाजरा 2070, ग्वार 4500, मूंग व्यापारी 6400, धान मुछल 3700, धान (1509) 2520 रुपए प्रति क्विंटल।

डबलीराठान मंडी भाव

नरमा व्यापारी 6026, ग्वार 4200 रुपए प्रति क्विंटल

हनुमानगढ़ टाउन मंडी

कपास 6771, नरमा व्यापारी 6900, नरमा सरकारी 7860, गेहूं व्यापारी 2480, बाजरा 1961, ग्वार 4399, मूंग व्यापारी 5800, सरसों व्यापारी 6669, धान मुछल 3150, धान (1509) 2831 रुपए प्रति क्विंटल।

रावतसर मंडी भाव

नरमा व्यापारी 6900, बाजरा 2221, ग्वार 4625, मूंग व्यापारी 5951, मोठ 3460, सरसों व्यापारी 6545 प्रतिक्विंटल।

नोहर मंडी भाव

बाजरा 2500, ग्वार 4250, मूंग व्यापारी 6280, तारामीरा 5325, तिल 22000, अरण्डी 5300, मूंगफली व्यापारी 4500, भादरा- ग्वार 4470 प्रति क्विंटल।

संगरिया मंडी भाव

नरमा व्यापारी 6300, बाजरा 2000, ग्वार 4375, मूंग व्यापारी 6100, सरसों व्यापारी 6671 प्रति क्विंटल।

गोलूवाला मंडी भाव

कपास 6627, नरमा व्यापारी 7140, नरमा सरकारी 7860, बाजरा 2091, ग्वार 4612, मूंग व्यापारी 6799, सरसों व्यापारी 6385, तिल 12600 प्रति क्विंटल।

पीलीबंगा मंडी भाव

कपास 6562, नरमा व्यापारी 7000, बाजरा 2100, ग्वार 4450, धान मुछल 3500 प्रति क्विंटल।

गुड़-चीनी भाव

श्रीगंगानगर मंडी भाव

गुड़ पेड़ी 4300, गुड़ लड्डू 4400 रुपए, चीनी 4350-4450 रुपए प्रति क्विंटल।

स्थानीय सर्राफा

श्रीगंगानगर में सोना 22 कैरेट 1,21,100 (जीएसटी सहित), सोना 24 कैरेट 1,31,600 (जीएसटी सहित), चांदी 1,82,000 (जीएसटी सहित)।

हनुमानगढ़ में सोना 24 कैरेट 132000 जीएसटी सहित, 128200 जीएसटी रहित, सोना 22 कैरेट- 121450 जीएसटी सहित, 117950 जीएसटी रहित, चांदी 184500 जीएसटी सहित, 179000 जीएसटी रहित।

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Mandi Bhav: श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ मंडी भाव, जानें क्या रेट बिका चना-सरसों-मूंग और बाजरा

