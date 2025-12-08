Rajasthan News: हिस्ट्रीशीटर के घर पर चला बुलडोजर, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया था मकान

फोटो पत्रिका
सूरतगढ़। जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों की संपत्तियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। सिटी पुलिस ने नगरपालिका की मदद से सोमवार को वार्ड संख्या एक में एक हिस्ट्रीशीटर द्वारा नगरपालिका की भूमि पर बनाए गए अवैध मकान को ध्वस्त किया।
जानकारी के अनुसार, दोपहर में सिटी थाना प्रभारी सीआई दिनेश सारण की देखरेख में नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण रोधी दस्ते ने हिस्ट्रीशीटर रणजीत सिंह द्वारा राजकीय भूमि पर कब्जा कर बनाए गए 20 लाख रुपए कीमत के मकान को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त किए गए मकान का मलबा भी जब्त कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ सिटी थाना में मारपीट, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, ठगी सहित अन्य गंभीर धाराओं में 20 मुकदमे दर्ज हैं।
सीआई दिनेश सारण ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर की संपत्ति पर कार्रवाई करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को लिखा गया था। नगरपालिका ने मकान के संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तीन नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन किसी भी नोटिस का जवाब नहीं मिला।
