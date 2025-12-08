Rajasthan News: हिस्ट्रीशीटर के घर पर चला बुलडोजर, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया था मकान

जानकारी के अनुसार, दोपहर में सिटी थाना प्रभारी सीआई दिनेश सारण की देखरेख में नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण रोधी दस्ते ने हिस्ट्रीशीटर रणजीत सिंह द्वारा राजकीय भूमि पर कब्जा कर बनाए गए 20 लाख रुपए कीमत के मकान को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त किए गए मकान का मलबा भी जब्त कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ सिटी थाना में मारपीट, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, ठगी सहित अन्य गंभीर धाराओं में 20 मुकदमे दर्ज हैं।