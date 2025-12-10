जिले में हाइवे किनारे 69 शराब ठेकों के बंद होने की तलवार

श्रीगंगानगर। नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे संचालित शराब ठेकों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद आबकारी विभाग ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे ठेकों की सूची जारी कर दी है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि हाइवे पर चल रहे सभी शराब ठेकों को हटाया जाए, जिसके बाद पूरे जिले में हलचल मच गई है। जिले में हाईवे से सटे 69 से अधिक लाइसेंसी शराब ठेके पहचान में आए हैं, जिन पर अब बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। कई संचालक आबकारी विभाग की ओर से जारी होने वाले नोटिस का इंतजार कर रहे है ताकि वे इस नोटिस को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सके। जिले के श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, पदमपुर, सूरतगढ़, विजयनगर, रायसिंहनगर, लालगढ़ जाटान सहित कई कस्बों और मंडियों के ठेके इस सूची में शामिल बताए जा रहे हैं। चिन्हित ठेकेदारों के सामने अब दो ही विकल्प बचे हैं, ठेका शिफ्ट करना या पूरी तरह बंद करना। इस बीच, अधिकांश ठेकेदार असमंजस की स्थिति में हैं और आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं।