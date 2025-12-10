नगर परिषद ने उठाया कदम: पानी निकासी की समस्या दूर करने की कवायद तेज

श्रीगंगानगर. पुरानी आबादी क्षेत्र में बरसात के दौरान बार-बार सामने आने वाली पानी निकासी की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद सक्रिय हो गई है। परियोजना पर एक करोड़ से अधिक खर्च प्रस्तावित है, लेकिन काम की शुरुआत रेलवे विभाग से एनओसी मिलने पर ही हो सकेगी। नगर परिषद आयुक्त रविन्द्र सिंह यादव के अनुसार राधा स्वामी डेरे के सामने वाल्मीकि मंदिर गड्ढा क्षेत्र में नया ड्रेनेज सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ 17 लाख 41 हजार 403 रुपए का बजट स्वीकृत कर मैसर्स सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को कार्यादेश जारी करने की तैयारी है।