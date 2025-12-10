

श्रीगंगानगर. नशे की दवा सप्लाई करने के मामले में जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने के-ब्लॉक स्थित मानव हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। औषधि नियंत्रण अधिकारी श्वेता छाबड़ा द्वारा किए गए निरीक्षण में कई गंभीर खामियाँ सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। सहायक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि दुकान मालिक मानव शर्मा और योग्य व्यक्ति गगनदीप के नाम से जारी लाइसेंस की शर्तों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन पाया गया। जांच के दौरान निरीक्षण पुस्तिका नहीं मिली, योग्य व्यक्ति मौके पर नहीं मिला, क्रय बिल क्रमवार नहीं थे, विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके साथ ही पुलिस ने इस दुकानदार से नशीली दवाओं की बरामदगी जैसे गंभीर तथ्य भी सामने आए।