12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan: SIR के चलते 20 साल बाद परिवार से मिली गुमशुदा महिला, परिवार ने मान लिया था मृतक

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में SIR के चलते एक महिला 20 साल बाद अपने परिवार से मिली। वह 20 साल पहले हरियाणा से श्रीगंगानगर चली आई थी।

1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Dec 12, 2025

Sri Ganganagar SIR

20 साल बाद परिवार से मिली महिला (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के दौरान सतर्क बीएलओ और पुलिस की सूझबूझ ने एक महिला की 20 साल पुरानी गुमशुदगी का रहस्य सुलझा दिया। गांव 5 जीबी के सामुदायिक भवन में अकेले रह रही बादू देवी को गुरुवार को पुलिस ने उसके परिवार के हवाले किया, जिससे ग्रामीणों में भावुक माहौल बन गया।

जानकारी के अनुसार, बादू देवी कई वर्षों से गांव के सामुदायिक भवन में रह रही थी। SIR के दौरान बीएलओ संतोष बिश्नोई उनसे मतदाता पहचान पत्र और पुराने रिकॉर्ड के बारे में जानकारी लेने पहुंचे। शुरू में महिला बातें टालती रही, लेकिन समझाने पर उसने बताया कि उसका नाम कभी हरियाणा की मतदाता सूची में था। यह विवरण पूरे मामले में पहला महत्वपूर्ण सुराग साबित हुआ।

नहर किनारे महिला की मिली थी चप्पल

बीएलओ ने तुरंत स्थानीय पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद ऑनलाइन और संबंधित थाने की मतदाता सूचियों में खोजबीन की गई, जिसमें महिला की पहचान और उसके परिजनों का पता चला। जांच में सामने आया कि करीब 20 वर्ष पहले पारिवारिक विवाद के बाद बादू देवी घर छोड़कर चली गई थी। उस समय नहर किनारे उसकी चप्पल मिलने से परिजनों ने आत्महत्या की आशंका जताई थी और इसके बाद तलाश बंद कर दी गई थी।

सूचना मिलने के बाद पहुंचा बेटा

पुलिस से सूचना मिलते ही महिला का बेटा देवीलाल, उसकी पत्नी रोशनी और पोता राज वर्मा जैतसर पहुंचे। यहां पुलिस ने औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर बादू देवी को उनके परिवार को सौंप दिया। लंबे समय बाद मां को सामने पाकर परिवार भावुक हो गया।

पुलिस प्रशासन की सराहना

ग्रामीणों ने SIR अभियान के दौरान प्रशासन और पुलिस की इस मानवीय पहल की सराहना की। अधिकारियों ने कहा कि सही तरीके से किए गए पुनरीक्षण कार्यक्रम न केवल रिकॉर्ड सुधारते हैं, बल्कि कई बार जीवन को नई दिशा भी दे देते हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: मणिपुर में तैनात अलवर के CRPF जवान की मौत, प्रमोशन के कुछ घंटे बाद हुई घटना, परिवार में मचा कोहराम
अलवर
alwar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

SIR-BLO

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 06:10 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: SIR के चलते 20 साल बाद परिवार से मिली गुमशुदा महिला, परिवार ने मान लिया था मृतक

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अग्रसेन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में चोरी की वारदात का खुलासा, तीन आरोपी गिरफतार

श्री गंगानगर

रायांवाली बाईपास पर हादसा, दो बाइक सवार घायल

श्री गंगानगर

सडक़ गायब, पैसा हाजिर ! गड्ढों ने खोल दिया इंटरलॉकिंग घोटाले का राज

श्री गंगानगर

नशे की दवा सप्लाई के मामले में आ​खिर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त

समाचार

पुरानी आबादी के गड्ढे की सफाई का ठेका फिर अटका

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.