Rajasthan: SIR के चलते 20 साल बाद परिवार से मिली गुमशुदा महिला, परिवार ने मान लिया था मृतक

बीएलओ ने तुरंत स्थानीय पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद ऑनलाइन और संबंधित थाने की मतदाता सूचियों में खोजबीन की गई, जिसमें महिला की पहचान और उसके परिजनों का पता चला। जांच में सामने आया कि करीब 20 वर्ष पहले पारिवारिक विवाद के बाद बादू देवी घर छोड़कर चली गई थी। उस समय नहर किनारे उसकी चप्पल मिलने से परिजनों ने आत्महत्या की आशंका जताई थी और इसके बाद तलाश बंद कर दी गई थी।