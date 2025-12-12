बार संघ चुनाव: सहानुभूति का कार्ड चला, पिछले साल हारे लक्ष्मण और अरमान सेतिया ने चखा जीत का स्वाद

श्रीगंगानगर. जिला बार संघ के चुनाव में सचिव पद पर लक्ष्मणराम और उपाध्यक्ष अरमान सेतिया निर्वाचित हुए है। शुक्रवार को हुए इस चुनाव में मतदान सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक हुआ। मतगणना कर परिणाम घो​षित किया गया। मुख्य चुनाव अ​धिकारी राजीव कौ​शिक ने बताया कि कुल 1593 में से 1248 वोट पोल हुए। सचिव पद पर कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। इस पद के प्रत्याशी लक्ष्मणराम ने अपने निकटतम प्रतिदंद्धीधमेन्द्र दहिया को 81 वोटों के अंतर से हराया। लक्ष्णमराम को 663 वोट मिले जबकि दहिया के पक्ष में 582 वोट प्राप्त हुए। वहीं तीन वोट निरस्त पाए गए। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद पर अरमान सेतिया की एकतरफा जीत हुई। सेतिया ने अपने निकटतम प्रतिद़ंदीअरविन्द्र सिंह गिल को 274 वोटों के भारी अंतर से हराया। गिल को 443 वोट मिले जबकि सेतिया के पक्ष में 757 वोट डाले गए। वहीं आठ वोट निरस्त किए गए। इधर, अध्यक्ष हंसराज तनेजा निर्विरोध चुने गए है। विदित रहे कि पिछले साल तनेजा, सेतिया और लक्ष्णराम तीनों प्रत्याशी अपने अपने पदों पर चुनाव हार गए थे लेकिन इस बार अपनी रणनीति बदली और हार को जीत में बदल दिया। तनेजा ने सभी धड़ों का आशीर्वाद लेकर निर्विरोध अध्यक्षी पाई जबकि सेतिया और लक्ष्मणराम ने मतदाताओं के साथ अपना संवाद बनाए रखा।