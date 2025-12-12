12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

बार संघ चुनाव: सहानुभूति का कार्ड चला, पिछले साल हारे लक्ष्मण और अरमान सेतिया ने चखा जीत का स्वाद

- उपाध्यक्ष पद पर सेतिया 274 और सचिव लक्ष्मणराम 81 वोटों के अंतर से जीते

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Dec 12, 2025

श्रीगंगानगर. जिला बार संघ के चुनाव में सचिव पद पर लक्ष्मणराम और उपाध्यक्ष अरमान सेतिया निर्वाचित हुए है। शुक्रवार को हुए इस चुनाव में मतदान सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक हुआ। मतगणना कर परिणाम घो​षित किया गया। मुख्य चुनाव अ​धिकारी राजीव कौ​शिक ने बताया कि कुल 1593 में से 1248 वोट पोल हुए। सचिव पद पर कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। इस पद के प्रत्याशी लक्ष्मणराम ने अपने निकटतम प्रतिदंद्धीधमेन्द्र दहिया को 81 वोटों के अंतर से हराया। लक्ष्णमराम को 663 वोट मिले जबकि दहिया के पक्ष में 582 वोट प्राप्त हुए। वहीं तीन वोट निरस्त पाए गए। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद पर अरमान सेतिया की एकतरफा जीत हुई। सेतिया ने अपने निकटतम प्रतिद़ंदीअरविन्द्र सिंह गिल को 274 वोटों के भारी अंतर से हराया। गिल को 443 वोट मिले जबकि सेतिया के पक्ष में 757 वोट डाले गए। वहीं आठ वोट निरस्त किए गए। इधर, अध्यक्ष हंसराज तनेजा निर्विरोध चुने गए है। विदित रहे कि पिछले साल तनेजा, सेतिया और लक्ष्णराम तीनों प्रत्याशी अपने अपने पदों पर चुनाव हार गए थे लेकिन इस बार अपनी रणनीति बदली और हार को जीत में बदल दिया। तनेजा ने सभी धड़ों का आशीर्वाद लेकर निर्विरोध अध्यक्षी पाई जबकि सेतिया और लक्ष्मणराम ने मतदाताओं के साथ अपना संवाद बनाए रखा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Dec 2025 07:38 pm

Published on:

12 Dec 2025 07:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / बार संघ चुनाव: सहानुभूति का कार्ड चला, पिछले साल हारे लक्ष्मण और अरमान सेतिया ने चखा जीत का स्वाद

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेकाबू कार ने छीनी खुशियाँ: बाइक सवार पिता की मौत, बेटी गंभीर घायल

समाचार

बेकाबू कार ने छीनी खुशियाँ: उद्योगपति का बेटा चला रहा था कार; वीडियो वायरल होने पर थाने के बाहर लगाया धरना

समाचार

सिबिल स्कोर की मार से किसान बेहाल: बिना ब्याज ऋण बना नई मुसीबत का बीज

श्री गंगानगर

प्रदेश के 44 फीसदी जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा देता है श्रीगंगानगर

श्री गंगानगर

SIR की वजह से 20 साल बाद परिवार से मिली महिला, परिवार ने मान लिया था मृतक

Sri Ganganagar SIR
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.