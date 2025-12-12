बेकाबू कार ने छीनी खुशियाँ: बाइक सवार पिता की मौत, बेटी गंभीर घायल

श्रीगंगानगर. जवाहरनगर थाना क्षेत्र की एसएसबी रोड पर गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 35 वर्षीय नवीन यादव की मौत हो गई, जबकि उसकी सात वर्षीय बेटी टियाशा गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों पास की किताबों की दुकान से घर लौट रहे थे कि बारहमासी नहर की तरफ से आई तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखचे उड़ गए और दोनों को कार काफी दूर तक घसीटती चली गई। लोगों ने तुरंत पिता-पुत्री को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां नवीन को मृत घोषित कर दिया गया। टियाशा के सिर में गहरी चोट आने पर उसे न्यूरो सर्जन डॉ. दीपक आनंद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।