फ्लाई ओवरब्रिज पर तेज गति से दौड़ रही कार ट्रक से टकराई, एक महिला की मौत, तीन गंभीर घायल

श्रीगंगानगर. सदर थाना क्षेत्र हनुमानगढ़ बाइपास पर फलाई ओवरब्रिज पर कार-ट्रक में हुई टक्कर में एक महिला की मौत हो गई जबकि तीन जने गंभीर घायल हो गए। इन घायलों को रीको के जनसेवा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीको पुलिस चौकी प्रभारी एसआई रामपाल गोदारा ने बताया कि यह घटना शनिवार को शाम करीब चार बजे उस समय हुई जब कार सवार लोग अपने गांव रामपुरिया अबोहर से मुकलावा क्षेत्र में किसी रिश्तेदार के शोक व्यक्त करने जा रहे थे। यह कार फलाई ओवर पर पहुंची तो सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस कार में सवार महिला मोहिनी देवी की मौके पर मृत्यु हो जबकि रामपुरिया गांव के लक्ष्मीनारायण, महावीर और गंगाराम गंभीर घायल हो गए। इन घायलों को जनसेवा अस्पताल में भिजवाया गया जबकि मृतका का शव जिला अस्पताल की मेार्चरी में पहुंचाया। इस दुर्घटना के बाद एक बारगी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। पुलिस दल ने आकर यह रास्ता खुलवाया।
