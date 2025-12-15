भाजपा नेता ने धार्मिक स्थल को पहुंचाया नुकसान, ग्रामीणों ने थाने में की शिकायत

BJP Leader Damaging Religious Site: बुरहानपुर के खड़कोद गांव में रास्ते पर कब्जा कर पुराने धार्मिक स्थल के नुकसान पहुंचाने की शिकायत लेकर रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण शिकारपुरा थाने पहुंचे। भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनील वाघे (BJP Leader Sunil Waghe) पर आरोप लगाया कि खेत के समीप धार्मिक स्थल के रास्ते को बंद करने के साथ मुरम डालकर नुकसान पहुंचाया लेकिन कोई लिखित शिकायत थाने में नहीं होने पर मामले में आपसी समझौता कर लिया गया। (mp news)