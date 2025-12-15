15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

भाजपा नेता ने धार्मिक स्थल को पहुंचाया नुकसान, ग्रामीणों ने थाने में की शिकायत

MP News: भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनील वाघे पर आरोप लगाया कि खेत के समीप धार्मिक स्थल का रास्ता बंद कर दिया। ग्रामीणों ने थाने में की शिकायत।

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Akash Dewani

Dec 15, 2025

bjp leader damaging religious site accusation burhanpur mp news

bjp leader accused of damaging religious site (Patrika.com)

BJP Leader Damaging Religious Site: बुरहानपुर के खड़कोद गांव में रास्ते पर कब्जा कर पुराने धार्मिक स्थल के नुकसान पहुंचाने की शिकायत लेकर रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण शिकारपुरा थाने पहुंचे। भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनील वाघे (BJP Leader Sunil Waghe) पर आरोप लगाया कि खेत के समीप धार्मिक स्थल के रास्ते को बंद करने के साथ मुरम डालकर नुकसान पहुंचाया लेकिन कोई लिखित शिकायत थाने में नहीं होने पर मामले में आपसी समझौता कर लिया गया। (mp news)

भाजपा नेता पर लगे रास्ता बंद करने के आरोप

ग्रामीण बंडू वामन ने कहा कि खड़कोद में पुराना धार्मिक स्थल है। यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं साथ ही भंडारे का आयोजन भी होता आ रहा है। खेत खरीदने के बाद भाजपा नेता ने जेसीबी से आसपास के पेड़ हटा दिए। साथ ही रास्ते को बंद करते हुए।

बड़ी मात्रा में मुरम डालकर मंदिर को भी नकुसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। ग्रामीण जब धार्मिक स्थल पर पहुंचे तो पत्थर सहित मुरम देखकर विरोध किया। जिसकी शिकायत करने थाने पर आए है। करीब एक घंटे तक थाने पर लोगों की भीड़ रही, लेकिन समझाइश के बाद किसी ने लिखित शिकायत नहीं की।

राजनीतिक आरोप, गंदगी साफ कर रहा हूं- भाजपा नेता

भाजपा नेता सुनील वाघे ने कहा कि धार्मिक स्थल के आसपास काफी गंदगी थी उसे साफ कर श्रद्धालुओं के लिए रास्ता सही कर रहा हूं। यहां पर भंडारे होते है इसलिए बैठक की व्यवस्था कर रहे है। कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, जिसमें कांग्रेसी शामिल हैं। मेरी अस्था सनातन से है, मैं खुद 12 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर चुका हूं। (mp news)

पुलिस ने कहा ये

खड़कोद के ग्रामीण थाने आए थे। लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की है। आपस में ही समझौता होने के बाद वापस लौट गए थे। - विक्रम चौहान, टीआइ शिकारपुरा

ये भी पढ़ें

MP में यहां 460 करोड़ में बनेंगे 7 ब्रिज और बायपास रोड, जाम से मिलेगी मुक्ति
मुरैना
NHAI Morena-Bhind Highway bypass road bridges construction mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 11:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / भाजपा नेता ने धार्मिक स्थल को पहुंचाया नुकसान, ग्रामीणों ने थाने में की शिकायत

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में यहां 460 करोड़ की लागत से बनेंगे 7 पुल और बायपास,NHAI करा रहा काम

NHAI Morena-Bhind Highway bypass road bridges construction mp news
मुरैना

ऑनलाइन ठगों से ऐसे छीन लाए ठगी गई रकम

sp office
समाचार

पानी से भरे तालाब कब्जाने खाली कर रहा माफिया

watar sors
समाचार

7 बच्चों की मां का जीजा से चल रहा था प्रेम प्रसंग, उसी ने कर दिया कत्ल

morena
मुरैना

टेंडर पास.... MP के अछूते क्षेत्र में एकसाथ बनेगी 4 सड़कें, 50 गांवों को मिलेगा फायदा

tender issued roads construction sumavali benefits 50 villages mp news
मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.