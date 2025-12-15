भाजपा नेता ने धार्मिक स्थल को पहुंचाया नुकसान, ग्रामीणों ने थाने में की शिकायत

bjp leader accused of damaging religious site (Patrika.com)
BJP Leader Damaging Religious Site: बुरहानपुर के खड़कोद गांव में रास्ते पर कब्जा कर पुराने धार्मिक स्थल के नुकसान पहुंचाने की शिकायत लेकर रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण शिकारपुरा थाने पहुंचे। भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनील वाघे (BJP Leader Sunil Waghe) पर आरोप लगाया कि खेत के समीप धार्मिक स्थल के रास्ते को बंद करने के साथ मुरम डालकर नुकसान पहुंचाया लेकिन कोई लिखित शिकायत थाने में नहीं होने पर मामले में आपसी समझौता कर लिया गया। (mp news)
ग्रामीण बंडू वामन ने कहा कि खड़कोद में पुराना धार्मिक स्थल है। यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं साथ ही भंडारे का आयोजन भी होता आ रहा है। खेत खरीदने के बाद भाजपा नेता ने जेसीबी से आसपास के पेड़ हटा दिए। साथ ही रास्ते को बंद करते हुए।
बड़ी मात्रा में मुरम डालकर मंदिर को भी नकुसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। ग्रामीण जब धार्मिक स्थल पर पहुंचे तो पत्थर सहित मुरम देखकर विरोध किया। जिसकी शिकायत करने थाने पर आए है। करीब एक घंटे तक थाने पर लोगों की भीड़ रही, लेकिन समझाइश के बाद किसी ने लिखित शिकायत नहीं की।
भाजपा नेता सुनील वाघे ने कहा कि धार्मिक स्थल के आसपास काफी गंदगी थी उसे साफ कर श्रद्धालुओं के लिए रास्ता सही कर रहा हूं। यहां पर भंडारे होते है इसलिए बैठक की व्यवस्था कर रहे है। कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, जिसमें कांग्रेसी शामिल हैं। मेरी अस्था सनातन से है, मैं खुद 12 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर चुका हूं। (mp news)
खड़कोद के ग्रामीण थाने आए थे। लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की है। आपस में ही समझौता होने के बाद वापस लौट गए थे। - विक्रम चौहान, टीआइ शिकारपुरा
