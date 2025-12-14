ऑनलाइन ठगों से ऐसे छीन लाए ठगी गई रकम

जितेंद्र शर्मा, गायत्री कॉलोनी: मोबाइल पर एसबीआई के नाम पर ऑनलाइन लिंक आई। लिंक खोलते ही ओटीपी आई और क्रेडिट कार्ड से 80 हजार रुपए कट गए। इस राशि से ठगों ने शॉपिंग कर ली। सायबर सेल ने रुपए वापस कराए।

गिर्राज शर्मा, कैलारस: क्रेडिट कार्ड के नाम पर लिंक भेजकर स्वत: ही खाते से अलग-अलग समय पर 2 लाख 17 हजार रुपए निकाल लिए, यह राशि वापस करवा दी।

भगवान सिंह, मुरैना: ठगों ने पीडि़त की नातिनी से कॉल पर कहा कि वर्क फ्रॉम होम का प्रोजेक्ट है, वीडियो डाउनलोड करो। क्यूआर कोड भेजकर 999 रुपए मांगे फिर 90 हजार का ट्रांजेक्शन किया। 70 हजार वापस हो गए शेष प्रक्रिया न्यायालय में लंबित है।

मुन्नालाल आमपुरा: ठगों ने एसबीआई क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर लिंक भेजी। लिंक खोलते ही एक लाख रुपए खाते से कट गए, जो शिकायत करने पर वापस आ गए।