मुरैना

वीडियो कोच में जहरखुरानी कर हलवाइयों से 2.77 लाख रुपए किए पार

तीनों हलवाइयों को अर्धचेतन अवस्था में पोरसा अस्पताल में कराया भर्ती, इसी बस से पूर्व में सोने के जेवर भी हो चुके हैं पार, बस स्टाफ की भूमिका पर सवाल

मुरैना

Ashok Sharma

Dec 18, 2025

मुरैना. दिल्ली में हलवाई का काम करने वाले महुआ थाना क्षेत्र के तीन लोग वीडियो कोच बस से अपने गांव आ रहे थे। रास्ते में जहरखुरानी कर उनके कब्जे से 2 लाख 77 हजार रुपए पार कर दिए। जब बस महुआ थाना क्षेत्र के खेल्ली पहुंची, वहां परिजन आए, तब वारदात की जानकारी मिली। महुआ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


जानकारी के अनुसार शिवस्वरूप उर्फ गोलू शर्मा निवासी बालकी पुरा कुर्रेठा थाना महुआ, जितेन्द्र (30) पुत्र बदन सिंह तोमर निवासी खेल्ली महुआ व राजबीर (40) पुत्र मनीराम कुशबाह निवासी कौंथर हाल पचौरी पुरा पोरसा दिल्ली में रहकर हलवाई का काम करते हैं। मंगलवार को ये तीनों दिल्ली से वीडियो कोच बस क्र्रमांक यूपी 80 एफ टी8284 राधिका ट्रबल्स से अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेस वे पर जेबर टोल के पास होटल शिवा पर कुछ लोगों ने बिस्किट खिला दिया। उन बिस्किट में कुछ ऐसा पदार्थ मिला था कि वह तीनों अचेत हो गए। पुलिस ने रामस्वरूप (32) पुत्र शिवप्रसाद शर्मा निवासी बालकी पुरा कुरैठा ने पुलिस ने रिपोर्ट पर प्राथमिकी दर्ज की मामले की विवेचना शुरू कर दी है। रामस्वरूप के मुताबिक उसका भाई शिवस्वरुप उर्फ गोलू शर्मा, दो अन्य जो दिल्ली से अपने गांव लौट रहे थे तभी रास्ते में इनको बिस्किट खिलाकर नशा कर दिया और इनके पास से रुपए पार कर दिए। अज्ञात आरोपी शिवस्वरूप शर्मा से 1 लाख 50 हजार रुपए, जितेन्द्र से 57,000 रुपए व राजवीर को बिस्किट खिलाकर 70,000 रुपए पार कर दिए।

इसी बस से पूर्व में पार हो चुके हैं सोने के जेबर

पुलिस से बातचीत में सवारियां कह रही हैं कि इस में यह पहली वारदात नहीं हैं, इससे पूर्व भी कुछ लोग शादी से लौट रहे थे, तब उनके भी इसी तरह 10- 12 तोला वजनी सोने के जेवर पार हो चुके हैं। इस पूरे मामले में बस स्टाफ की भूमिका भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

दिल्ली से खेल्ली महुआ आ रही वीडियो कोच बस से यमुना एक्सप्रेस वे पर शिवा ढाबा पर अज्ञात आरोपी ने बिस्किट खिलाकर तीन लोग जो दिल्ली में हलवाई का काम करते हैं, उनसे दो लाख 77 हजार रुपए पार कर दिए हैं। मामले की जांच कर रहे हैं।

धर्मेन्द्र गौर, थाना प्रभारी, महुआ

18 Dec 2025 11:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / वीडियो कोच में जहरखुरानी कर हलवाइयों से 2.77 लाख रुपए किए पार

