वीडियो कोच में जहरखुरानी कर हलवाइयों से 2.77 लाख रुपए किए पार



जानकारी के अनुसार शिवस्वरूप उर्फ गोलू शर्मा निवासी बालकी पुरा कुर्रेठा थाना महुआ, जितेन्द्र (30) पुत्र बदन सिंह तोमर निवासी खेल्ली महुआ व राजबीर (40) पुत्र मनीराम कुशबाह निवासी कौंथर हाल पचौरी पुरा पोरसा दिल्ली में रहकर हलवाई का काम करते हैं। मंगलवार को ये तीनों दिल्ली से वीडियो कोच बस क्र्रमांक यूपी 80 एफ टी8284 राधिका ट्रबल्स से अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेस वे पर जेबर टोल के पास होटल शिवा पर कुछ लोगों ने बिस्किट खिला दिया। उन बिस्किट में कुछ ऐसा पदार्थ मिला था कि वह तीनों अचेत हो गए। पुलिस ने रामस्वरूप (32) पुत्र शिवप्रसाद शर्मा निवासी बालकी पुरा कुरैठा ने पुलिस ने रिपोर्ट पर प्राथमिकी दर्ज की मामले की विवेचना शुरू कर दी है। रामस्वरूप के मुताबिक उसका भाई शिवस्वरुप उर्फ गोलू शर्मा, दो अन्य जो दिल्ली से अपने गांव लौट रहे थे तभी रास्ते में इनको बिस्किट खिलाकर नशा कर दिया और इनके पास से रुपए पार कर दिए। अज्ञात आरोपी शिवस्वरूप शर्मा से 1 लाख 50 हजार रुपए, जितेन्द्र से 57,000 रुपए व राजवीर को बिस्किट खिलाकर 70,000 रुपए पार कर दिए।