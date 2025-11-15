MP में कर्नाटक पुलिस की दबिश, ‘एक का डबल’ स्कीम से करोड़ों की ठगी करने वाले युवकों को किया गिरफ्तार

उसने कहा कि यदि वह (शिकायतकर्ता) पैसे निवेश करेंगे तो उन्हें दुगुना पैसा और मुनाफा मिलेगा। अंकित ने आगे बताया कि उसके साझेदारों में सुमित जाइसवाल, कुषाग्र जैन और अखिल हैं। यह लोग पैसा विदेश में निवेश कर दुगुना रिटर्न देते हैं। इस पर भरोसा कर उम्मर फारुक ने शिकायतकर्ता ने उसी दिन बैंक खाते से एक स्कैनर के माध्यम से 3500 भेजे। उसी दिन उन्हें 1,000 मुनाफे के रूप में वापस मिल गए। यह देखकर शिकायतकर्ता ने और अधिक निवेश करना शुरु कर दिया।