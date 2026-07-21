CJP Protest Row: कौनसी 3 मांगों पर जेपी नड्डा ने नहीं दिलाया भरोसा? सिर्फ बोले-बातचीत अच्छी रही

CJP Protest Row: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने सोनम वांगचुक की रिहाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट 2026 पेपर लीक मामले से जुड़े अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग रखी। हालांकि, सरकार की ओर से किसी भी मांग पर तत्काल आश्वासन नहीं दिया गया।

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