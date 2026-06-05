सीएम डीके शिवकुमार ने करीबी दोस्त और मंत्री रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे पर दी पहली प्रतिक्रिया, कही यह बात

Ramalinga Reddy Resignation: कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद कैबिनेट के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार को उस समय बड़ा झटका लगा जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शपथ लेने के केवल दो दिन बाद उनका यह फैसला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। रेड्डी ने आरोप लगाया कि उन्हें पहले बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें सिंचाई विभाग सौंप दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब इस मामले पर रेड्डी के करीबी माने जाने वाले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम शिवकुमार ने कहा कि वह यह मामला सुलझा लेंगे।