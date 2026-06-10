‘TMC जल्द ही सिमटकर एक साइनबोर्ड बन जाएगी’, सुष्मिता देव के इस्तीफे पर सुकांत मजूमदार का तंज

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को खुद नहीं पता कि लोग उनसे क्यों नाराज हैं। वे ही बता पाएंगे कि वे इस्तीफा कब देंगे। यह उन पर निर्भर करता है। हम कुछ नहीं कह सकते। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नाम तो रहेगा। तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लगता है। हम चुनाव से पहले भी यही कहते थे। जब 2024 में हमारी सीटें कम हुईं। उसके बाद भी हमने कहा था - जिस दिन वे हारेंगे, उस दिन कोई दूसरी पार्टी नहीं रहेगी।