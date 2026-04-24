24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘गिर जाएगी पंजाब सरकार!’ AAP में फूट के बाद कांग्रेस नेता उदित राज की भविष्यवाणी

Udit Raj Statement AAP Split: AAP के राज्यसभा सांसदों के BJP में शामिल होने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि इस फूट से अब पंजाब सरकार को असली खतरा पैदा हो गया है। मुझे लगता है कि पंजाब सरकार गिर जाएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Apr 24, 2026

पंजाब के सीएम भगवंत मान

पंजाब के सीएम भगवंत मान (Photo-IANS)

Punjab Government Collapse Threat: आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए है। राघव के साथ पार्टी के छह अन्य सांसदों ने भी भगवा पार्टी का दामन थाम लिया है। AAP के सांसदों के पाला बदलकर भाजपा में शामिल होने की खबरों ने पंजाब और दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (SAD) नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। राघव के बीजेपी के जाने के बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है।

मुझे लगता है कि पंजाब सरकार गिर जाएगी: कांग्रेस नेता उदित राज

AAP के राज्यसभा सांसदों के BJP में शामिल होने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी दो-तिहाई बहुमत के साथ BJP में मिल गई है। अगर कोई गुट पार्टी छोड़ता है, तो उसे मान्यता दी जाती है। असली आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अन्य जैसे नेताओं के साथ है जबकि पुराने नेता अपना दबदबा बनाए हुए हैं, वहीं दूसरे नेता खुद को शोषित महसूस कर रहे हैं और अलग हो गए हैं। इस फूट से अब पंजाब सरकार को असली खतरा पैदा हो गया है। मुझे लगता है कि पंजाब सरकार गिर जाएगी।

अभी तो और भी नेता जाएंगे: परगट सिंह

जालंधर कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने राज्यसभा में AAP के 2/3 सांसदों के BJP में शामिल होने की घोषणा पर कहा कि यह मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वे तो पहले से ही उनकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने पंजाब की भलाई के लिए कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने AAP को उसकी असली जगह दिखा दी है। आने वाले दिनों में और भी नेता BJP में शामिल होंगे।

भगवंत मान का दिल और दिमाग भी दिल्ली में ही है: SAD नेता बिक्रम मजीठिया

राज्यसभा में AAP के 2/3 सांसदों द्वारा BJP में शामिल होने की घोषणा पर SAD नेता बिक्रम मजीठिया ने कहा कि हम सभी जानते थे कि वे BJP में शामिल होंगे। उन्होंने संसद में पंजाब के मुद्दे कभी नहीं उठाए। पंजाब के CM भगवंत मान का दिल और दिमाग भी दिल्ली में ही है। उन्हें अपना बहुमत साबित करने की जरूरत है।

राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट

राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, 'आज भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, राज्यसभा में AAP के दो-तिहाई से अधिक सांसदों ने BJP में विलय कर लिया है। सात सांसदों ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे राज्यसभा के माननीय सभापति को सौंपा गया। मैंने, दो अन्य सांसदों के साथ मिलकर, हस्ताक्षरित दस्तावेज स्वयं सौंपे।

ये भी पढ़ें

AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा ने दे दी सबसे बड़ी राजनीतिक चोट, कहा था- ‘खामोश कराया, हारा नहीं हूं’
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Apr 2026 07:19 pm

Published on:

24 Apr 2026 06:35 pm

Hindi News / National News / ‘गिर जाएगी पंजाब सरकार!’ AAP में फूट के बाद कांग्रेस नेता उदित राज की भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मणिपुर फिर दहला! उखरुल में अंधाधुंध गोलीबारी, 3 की मौत से मचा हड़कंप, कई घायल

Manipur Violence
राष्ट्रीय

तीन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की AAP करेगी मांग, राघव चड्ढा समेत सामने आए ये दो नाम

Raghav chadha
राष्ट्रीय

नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, दिसंबर से बदलेगा टोल सिस्टम, अब वाहन के बिना रुके कटेगा टोल टैक्स

Barrier-Free Toll System
राष्ट्रीय

राघव चड्ढा समेत 7 सांसद आप छोड़ भाजपा से जुड़े, अब अरविंद केजरीवाल का यह पुराना वीडियो हो रहा वायरल

Arvind Kejriwal statement
राष्ट्रीय

राघव समेत पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर भड़के मनीष सिसोदिया, कहा- ‘पंजाब के गद्दारों ने कर लिया BJP से समझौता’

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.