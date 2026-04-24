‘गिर जाएगी पंजाब सरकार!’ AAP में फूट के बाद कांग्रेस नेता उदित राज की भविष्यवाणी

Punjab Government Collapse Threat: आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए है। राघव के साथ पार्टी के छह अन्य सांसदों ने भी भगवा पार्टी का दामन थाम लिया है। AAP के सांसदों के पाला बदलकर भाजपा में शामिल होने की खबरों ने पंजाब और दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (SAD) नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। राघव के बीजेपी के जाने के बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है।