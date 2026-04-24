AAP छोड़ अचानक BJP में शामिल हुए हरभजन सिंह, सियासी गलियारों में मचा बवाल

Harbhajan Singh BJP: राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी (AAP) को अब तक का सबसे तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 'आप' को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया है। बड़ी बात यह है कि चड्ढा अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हरभजन सिंह समेत पार्टी के दो-तिहाई राज्यसभा सांसदों ने भी बीजेपी जॉइन कर ली है। इन सांसदों में स्वाति मालिवाल, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, रजिंदर गुप्ता और विक्रम साहनी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए इसे एक बड़ी राजनीतिक हार माना जा रहा है।