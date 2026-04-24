IPL 2026: संजू सैमसन ने तोड़ डाले ढेरों रिकॉर्ड, 40 मैचों के बाद पहली बार CSK vs MI मैच में हुआ ऐसा

मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबतक 41 मैच खेले जा चुके हैं और यह पहली बार है जब चेन्नई के किसी बल्लेबाज ने मुंबई के खिलाफ शतक लगाया है। इसी के साथ संजू मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक लगाने वाले चेन्नई सुपर किंग्स के पहले बल्लेबाज बन गए। वहीं एक आईपीएल सीजन में दो शतक लगाने वाले संजू सीएसके के तीसरे बल्लेबाज हैं। संजू के अलावा, शेन वॉटसन, मुरली विजय और ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ही आईपीएल सीजन में 2-2 शतक लगाए हैं। सैमसन साल 2018 में वॉटसन के बाद सीएसके के लिए एक ही सीजन में दो शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं।