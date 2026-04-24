वहीं, एमआई के कप्‍तान रुतुराज गायकवाड़ ने जीत को लेकर कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। टॉस के समय भी मैं 50-50 की स्थिति में था। मेरी गट फ़ीलिंग कह रही थी कि हमें पहले बल्लेबाज़ी करनी चाहिए। मुझे लगा कि पिच थोड़ी हरी है, लेकिन साथ ही मुझे यह भी लगा कि यह थोड़ी सूखी भी है। हमेशा, आपको पहले कुछ ओवरों में पिच का अंदाज़ा लगाना पड़ता है। मैंने और संजू ने कहा कि गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ रही थी। इसलिए 200-210 के आसपास का कोई भी स्कोर सचमुच बहुत अच्छा स्कोर होता है।