MI के खिलाफ गरजा संजू सैमसन का बल्ला, रोहित शर्मा के घर में कर ली उन्हीं के रिकॉर्ड की बराबरी

रिकॉर्ड की बात करें तो संजू सैमसन अब आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। टी20 फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वालों में विराट कोहली और अभिषेक शर्मा के नाम 9 शतक हैं। वहीं रोहित शर्मा और संजू सैमसन के नाम 8-8 शतक दर्ज हो गए हैं। आईपीएल में विराट कोहली के नाम 8 शतक हैं, जबकि जोस बटलर के नाम 7 शतक हैं। क्रिस गेल के नाम 6, केएल राहुल और संजू सैमसन के नाम 5-5 शतक हैं।