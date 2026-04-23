कभी 5 रन पर समेट दी थी LSG की आधी टीम, उसी आकाश माधवाल को बीच IPL में CSK ने टीम में किया शामिल

Akash Madhwal IPL Record: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बीच में चेन्नई सुपर किंग्स को अपने स्क्वॉड में बदलाव करना पड़ा है। चोट की वजह से पूरे सीजन से बाहर होने वाले आयुष म्हात्रे की जगह तेज गेंदबाज आकाश माधवाल को 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने 30 लाख रुपये में साइन किया है। आयुष म्हात्रे हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बचे हुए मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। आकाश माधवाल वही गेंदबाज हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए लखनऊ सुपरजायंट्स की आधी टीम को 5 रन पर समेट दिया था।