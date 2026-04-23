LSG के खिलाफ जीत के बावजूद बुरा फंसा RR का ये तूफानी गेंदबाज, अब भुगतना पड़ेगा इतना जुर्माना

IPL 2026, LSG vs RR: लखनऊ सुपरजायंट्स को उसके घर में हराकर राजस्थान रॉयल्स की टीम बुधवार को जीत की पटरी पर लौट आई। अब उसके 7 मैचों में 10 अंक हैं और वो अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इकाना स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए RR ने 159 रन बनाए। 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए LSG की टीम सिर्फ 118 रन पर ढेर हो गई। इस हार के साथ ऋषभ पंत एंड कपनी के प्लेऑफ में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है तो वहीं RR का दावा और मजबूत हो गया है। हालांकि इस दौरान टीम के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर के खिलाफ BCCI ने तगड़ा एक्शन लिया और मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया और एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया।