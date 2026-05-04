Tamil Nadu Election Results: शुरुआती रुझानों में टीवीके को बंपर बढ़त, एक्टर विजय के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा

देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के परिणाम (Assembly Election Results) के लिए वोटों की गिनती जारी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है। एग्ज़िट पोल के आंकड़ों के अनुसार लग रहा था कि सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब होगी, लेकिन शुरुआती रुझानों ने सभी को चौंका दिया है। एक्टर विजय की टीवीके पार्टी को भारी बढ़त मिल गई है।