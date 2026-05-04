गम में बदला जश्न का माहौल! पार्टी दफ्तर से हटाए जा रहे टेंट, तमिलनाडु चुनाव परिणाम रुझानों में डीएमके तीसरे नंबर पर

Tamil Nadu Election Result 2026: पांच राज्यों में मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी में सरकार बनाने के लिए आज चुनाव परिणाम जारी हो रहे हैं। साउथ के दो राज्यों में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। केरल में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। वहीं तमिलनाडु में भी भारी उलटफेर देखने को मिल रहा है। पिछले पांच सालों से डीएमके सरकार राज्य में चल रही थी। अब रुझानों में विजय की पार्टी टीवीके(TVK) ने बढ़त बनाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। वहीं एमके स्टालिन की पार्टी तीसरे नंबर रह सकती है।