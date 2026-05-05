Indigenous Goods: विदेशी सामान से मोहभंग! भारत में लोकल प्रोडक्ट्स को लेकर बढ़ा भरोसा, चीन-अमेरिका रह गए पीछे

Indigenous Goods: एक वक्त था जब देश में विदेशी सामान को लेकर देश में बड़ा क्रेज था। आम लोग विदेशी ब्रांड के कपड़े, जूते, घड़ी और गाड़ी का इस्तेमाल करने वालों को 'बड़ा आदमी' कहकर बुलाते थे। लेकिन अब लोगों का रुख पूरी तरह बदलत रहा है। 'इप्सोस' (Ipsos) ने एक ग्लोबल सर्वे किया है। इसके मुताबिक, भारत के लोग चाहते हैं कि विदेशी सामान के आयात पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएं। लोग अब विदेशी चीजों को छोड़कर ‘वोकल फॉर लोकल’ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं।