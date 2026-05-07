Air Pollution Deaths India: भारत में CO₂-SO₂ उत्सर्जन से सालाना दो मिलियन लोगों की मौत, इन उपायों से बची सकती है लाखों जान

Air Pollution Deaths India: भारत में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)और सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) के उत्सर्जन से सालाना लाखों लोगों की मौत हो जाती है। द लांसेट (The Lancet) और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (Global Burden of Disease) के ताजे अध्ययन में यह बात सामने आई है कि कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) से हर साल 15-20 लाख लोगों की मौत हो जाती है।