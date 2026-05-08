Vladimir Lenin की मूर्ति पर बंगाल में हमला, जानिए लेनिन का भारत से कितना गहरा रहा है नाता

Vladimir Lenin statue destroyed: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के 4 मई को नतीजे आने के बाद हिंसा भड़क उठी है। राज्य में 15 वर्षों से राज कर रही तृणमूल कांग्रेस पार्टी को नतीजों से काफी झटका लगा है। ममता बनर्जी समेत पार्टी के नेता और समर्थक गहरे सदमे में हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता और उनके समर्थकों भारी बहुमत पाकर भारी उत्साह में हैं। शायद इसी उत्साह में आकर सत्ता पक्ष की पार्टी के समर्थकों ने मुर्शिदाबाद के जियागंज में रूसी क्रांति के महानायक ब्लादीमिर लेनिन (Vladimir Lenin Statue Vandalised in West Bengal) की मूर्ति तोड़ दी है। समर्थक यह भी कह रहे हैं कि भारत में लेनिन की मूर्ति का क्या काम? आइए जानते हैं कि लेनिन और रूस का भारत से कितना गहरा रिश्ता था।