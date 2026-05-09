Cloud Infrastructure: AI और Cloud की रेस में टेक कंपनियां कर रहीं अरबों डॉलर का निवेश

Cloud Infrastructure Market: दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है। मोबाइल ऐप से लेकर बैंकिंग, OTT, सोशल मीडिया, AI चैटबॉट और सरकारी सेवाओं तक लगभग हर चीज अब Cloud पर चल रही है। साल 2026 की पहली तिमाही के आकड़ों अनुसार, क्लाउड मार्केट केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तिजोरी बन गया है। क्लाउड मार्केट की कमाई 129 अरब डॉलर का आंकड़ा पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 35% की रफ्तार से बढ़ा है। इस रेस में Amazon, Microsoft और Google ने पूरी दुनिया के क्लाउड कारोबार पर मजबूत पकड़ बना ली है।