Kulishji birth centanary: जुनून, संकल्प और साहस की प्रतिमूर्ति

Kulishji birth centanary: मैंने कुलिशजी को पत्रकारिता में हमेशा गुरु माना। गुरु किसे कहते हैं? जिनसे हम सीखते हैं। जो सिखाते हैं, उन्हें हम शिक्षक कहते हैं। मैंने कुलिशजी से सीखा और सीखता रहा। तब भी जब मैं पत्रिका से जनसत्ता में जा चुका था। कुलिशजी के निधन पर मैंने जनसत्ता में लेख लिखा - “एक गुरु का जाना”।