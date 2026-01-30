शहीद दिवस 2026: 30 जनवरी 1948 से पहले भी गांधीजी पर हुए कई जानलेवा हमले, भारत-पाक विभाजन से काफी पहले शुरू हो चुकी थी हत्या की साजिश

शहीद दिवस 2026 : आज महात्मा गांधी की 78वीं शहादत दिवस (Mahatma Gandhi Death Anniversary) है। देश में इसे अब शहीद दिवस के तौर पर भी मनाया जाने लगा है। 30 जनवरी 1948 की शाम नई दिल्ली में नाथूराम विनायक गोडसे (Nathuram Vinayak Godse) ने उन्हें तीन गोलियां मारी और 'हे राम' कहते हुए गांधीजी (Gandhiji's Last Word Before Death) के प्राण पखेरू हो गए। यह बताया जाता है कि गांधीजी की हत्या भारत और पाकिस्तान के विभाजन के चलते हुई थी। लेकिन सच यह है कि जब भारत विभाजन की बात कहीं हवा में भी नहीं थी, तब भी उनकी हत्या (Mahatma Gandhi death history) के कई प्रयास किए जा चुके थे।