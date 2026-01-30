30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Special News

शहीद दिवस 2026: 30 जनवरी 1948 से पहले भी गांधीजी पर हुए कई जानलेवा हमले, भारत-पाक विभाजन से काफी पहले शुरू हो चुकी थी हत्या की साजिश

शहीद दिवस 2026: महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने भारत-पाकिस्तान विभाजन से आहत होकर किया। यह बात नाथूराम ने खुद कबूल की है। लेकिन सच तो यह है कि गांधीजी की हत्या के प्रयास विभाजन से 13 साल पहले से ही शुरू हो गए थे। आइए जानते हैं कि उनकी हत्या के लिए कितने प्रयास किए गए थे और क्या है पूरी सच्चाई।

6 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Jan 30, 2026

शहीद दिवस 2026 महात्मा गांधी की हत्या से पहले उन पर हुए जानलेवा हमलों का इतिहास

30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी।

शहीद दिवस 2026 : आज महात्मा गांधी की 78वीं शहादत दिवस (Mahatma Gandhi Death Anniversary) है। देश में इसे अब शहीद दिवस के तौर पर भी मनाया जाने लगा है। 30 जनवरी 1948 की शाम नई दिल्ली में नाथूराम विनायक गोडसे (Nathuram Vinayak Godse) ने उन्हें तीन गोलियां मारी और 'हे राम' कहते हुए गांधीजी (Gandhiji's Last Word Before Death) के प्राण पखेरू हो गए। यह बताया जाता है कि गांधीजी की हत्या भारत और पाकिस्तान के विभाजन के चलते हुई थी। लेकिन सच यह है कि जब भारत विभाजन की बात कहीं हवा में भी नहीं थी, तब भी उनकी हत्या (Mahatma Gandhi death history) के कई प्रयास किए जा चुके थे।

image

