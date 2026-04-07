Educated Unemployed: बस्तर में बढ़ती बेरोजगारी! 1.97 लाख युवा नौकरी से वंचित, रोजगार के दावे खोखले

ऐसे में बस्तर का युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा है, योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिलने पर रोजगार के लिए समझौता कर रहा है। बस्तर के आदिवासी युवाओं को अन्य जिले और राज्यों में पलायन करने की नौबत है। बस्तर संभाग के सभी जिलों यह बेरोजगारी के आंकड़ें बढ़ते जा रहे हैं, रोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्र की ओर से जारी पंजीयन आंकड़े बताते हैं कि कांकेर में 59,897, बस्तर में 43,935, जबकि सबसे कम पंजीयन सुकमा में 11,398 और नारायणपुर में 10,664 हुआ है।