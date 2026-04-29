IPL Match in Raipur: कोहली 6 और रोहित 4 दिन रहेंगे रायपुर में, टिकटों की बिक्री अगले हफ्ते से

आरसीबी का 7 मई को लखनऊ में मैच है, इसके बाद उसके अंतिम दो मैच रायपुर में 10 और 13 मई को होने हैं। इसके लिए कोहली समेत सभी खिलाड़ी 8 मई को रायपुर पहुंच रहे हैं और वे 13 मई तक रायपुर में रुकेंगे। वहीं, रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस के सितारे 6-7 मई को रायपुर पहुंचने सकते हैं। ऐसे मेें रोहित समेत मुंबई की पूरी टीम के भी 4 दिन तक रुकेगी। कोलकाता के खिलाड़ी 8 मई को दिल्ली में मैच खेलने के बाद रायपुर पहुंचेंगी। हालांकि, कोलकाता के रायपुर पहुंचने की तिथि निश्चित नहीं है।