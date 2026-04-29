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IPL Match in Raipur: कोहली 6 और रोहित 4 दिन रहेंगे रायपुर में, टिकटों की बिक्री अगले हफ्ते से

IPL Match in Raipur: आईपीएल का रोमांच सिर चढ़ कर बोल रहा है। वहीं रायपुर में होने वाले दो मैचों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। टिकटों की बिक्री अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी..

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रायपुर

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Chandu Nirmalkar

Apr 29, 2026

IPL Match in raipur

सितारों के सजी आरसीबी के अलावा मुंबई और कोलकाता की टीमें आएंगी राजधानी ( Photo - Patrika )

IPL Match in Raipur: नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 10 और 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु (आसीबी) के दो मुकाबले होने वाले हैं। इन मैचों में प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों को एकबार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने पसंदीदा क्रिकेटरों का धमाल देखने को मिलेगा। इस बार आरसीबी के विराट कोहली समेत सभी खिलाड़ी 6 दिनों तक रायपुर में ठहरने वाले हैं।

IPL Match in Raipur: 8 से 13 मई को रायपुर में रहेंगे कोहली

आरसीबी का 7 मई को लखनऊ में मैच है, इसके बाद उसके अंतिम दो मैच रायपुर में 10 और 13 मई को होने हैं। इसके लिए कोहली समेत सभी खिलाड़ी 8 मई को रायपुर पहुंच रहे हैं और वे 13 मई तक रायपुर में रुकेंगे। वहीं, रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस के सितारे 6-7 मई को रायपुर पहुंचने सकते हैं। ऐसे मेें रोहित समेत मुंबई की पूरी टीम के भी 4 दिन तक रुकेगी। कोलकाता के खिलाड़ी 8 मई को दिल्ली में मैच खेलने के बाद रायपुर पहुंचेंगी। हालांकि, कोलकाता के रायपुर पहुंचने की तिथि निश्चित नहीं है।

3 को आएगी आरसीबी की टीम

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (सीएससीएस) आयोजन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। स्टेडियम की साफ-सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। सीएससीएस के मिली जानकारी के अनुसार तैयारियों का जायजा लेने के लिए आरसीबी की टीम 3 मई को रायपुर पहुंच रही है।

टिकटों की बिक्री अगले हफ्ते से

टिकटों की बिक्री अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है। अब तक बेंगलूरु में खेले गए आरसीबी के घरेलू मैचों के टिकटों की बिक्री मैचों के एक हफ्ते पहले शुरू हुई है। ऐसे में रायपुर में होने वाले मुकाबलों के टिकटों की बिक्री 3-4 मई से शुरू होने की संभावना है। जनरल स्टैंड की टिकटाें की कीमत 2500-3000 रुपए से शुरू होने की संभावना है।

सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आरसीबी की

10 और 13 मई को रायपुर में होने वाले मुकाबले में खिलाडिय़ों समेत स्टेडियम के एंट्री गेट तक की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आरसीबी ने अपने हाथों में ली है।

राजधानी को मिलेगा आर्थिक सपोर्ट

आईपीएल मैचों के आयोजन से प्रदेश सरकार को काफी आर्थिक लाभ मिलने वाला है। मैचों की फीस के अलावा होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, कैफे और टूर एंड ट्रवैल्स इंडस्ट्री से अच्छा-खासा रेन्वयू सरकार को मिलेगा। राजधानी को आर्थिक सपोर्ट मिलेगा।

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Updated on:

29 Apr 2026 12:25 pm

Published on:

29 Apr 2026 12:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IPL Match in Raipur: कोहली 6 और रोहित 4 दिन रहेंगे रायपुर में, टिकटों की बिक्री अगले हफ्ते से

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