रायपुर में IPL का Big Update! स्टेडियम में एंट्री आसान नहीं, टिकट की कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

रायपुर में IPL का Big Update (photo source- Patrika)
IPL Ticket Price: रायपुर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस बार का आईपीएल सीजन खास उत्साह लेकर आ रहा है। Indian Premier League के मुकाबले जब Raipur में खेले जाएंगे, तो यह सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए एक बड़े उत्सव जैसा माहौल होगा। खास बात यह है कि लंबे समय बाद यहां इतने बड़े स्तर पर हाई-प्रोफाइल मैच आयोजित हो रहे हैं, जिससे फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार, इस बार मैचों के टिकट रेट लगभग तय कर लिए गए हैं। सामान्य दर्शकों के लिए टिकट की शुरुआती कीमत करीब 2000 रुपये रखी गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन का हिस्सा बन सकें। अलग-अलग स्टैंड्स के लिए 2500, 3500, 5000 और 8000 रुपये तक की श्रेणियां बनाई गई हैं। यह कीमतें इस तरह तय की गई हैं कि हर वर्ग का दर्शक अपनी सुविधा के अनुसार मैच का आनंद ले सके।
छात्रों को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए टिकट करीब 2000 रुपये में उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे युवा वर्ग भी बड़ी संख्या में स्टेडियम तक पहुंच सके। वहीं जो लोग प्रीमियम अनुभव चाहते हैं, उनके लिए सिल्वर कैटेगरी की टिकट लगभग 20000 रुपये, गोल्ड 30000 रुपये और प्लेटिनम 40000 रुपये तक रखी गई है। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉक्स का अनुभव लेने के लिए भी करीब 30000 रुपये खर्च करने होंगे, जहां दर्शकों को अधिक सुविधाएं और बेहतर व्यू मिलता है।
ये सभी मुकाबले Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium में खेले जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है। यहां पहले भी अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल के मैच हो चुके हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह मैदान बड़े आयोजनों के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रशासन और आयोजकों की ओर से भी सुरक्षा, ट्रैफिक और सुविधाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
इस बार रायपुर को दो बेहद रोमांचक मुकाबले मिले हैं। 10 मई को Royal Challengers Bengaluru और Mumbai Indians के बीच मुकाबला होगा, जो आईपीएल की सबसे चर्चित टीमों में गिना जाता है। इसके बाद 13 मई को Royal Challengers Bengaluru का सामना Kolkata Knight Riders से होगा। दोनों मैच शाम 7:30 बजे शुरू होंगे, जिससे दर्शकों को प्राइम टाइम में हाई-वोल्टेज क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा।
आईपीएल जैसे बड़े आयोजन का असर सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शहर की अर्थव्यवस्था को भी गति देता है। रायपुर में होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और छोटे व्यापारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बाहर से आने वाले दर्शकों के कारण टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और शहर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी।
क्रिकेट फैंस के लिए यह मौका किसी त्योहार से कम नहीं है। लाइव मैच देखने का अनुभव टीवी से बिल्कुल अलग होता है, जहां हर चौका और छक्का पूरे स्टेडियम को उत्साह से भर देता है। ऐसे में उम्मीद है कि टिकट बिक्री शुरू होते ही भारी भीड़ देखने को मिलेगी और सीटें जल्दी भर जाएंगी। फिलहाल सभी को टिकट की आधिकारिक घोषणा और बुकिंग डेट का इंतजार है, जो जल्द सामने आ सकती है।
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