19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर में IPL का Big Update! स्टेडियम में एंट्री आसान नहीं, टिकट की कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

Raipur IPL Ticket Price: Indian Premier League 2026 के तहत Raipur में होने वाले मैचों के टिकट 2000 रुपये से शुरू होंगे। जानिए पूरी टिकट रेंज, मैच शेड्यूल और स्टेडियम से जुड़ी अहम जानकारी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 19, 2026

रायपुर में IPL का Big Update (photo source- Patrika)

रायपुर में IPL का Big Update (photo source- Patrika)

IPL Ticket Price: रायपुर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस बार का आईपीएल सीजन खास उत्साह लेकर आ रहा है। Indian Premier League के मुकाबले जब Raipur में खेले जाएंगे, तो यह सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए एक बड़े उत्सव जैसा माहौल होगा। खास बात यह है कि लंबे समय बाद यहां इतने बड़े स्तर पर हाई-प्रोफाइल मैच आयोजित हो रहे हैं, जिससे फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

IPL Ticket Price: टिकट दरों की शुरुआती जानकारी

मिली जानकारी के अनुसार, इस बार मैचों के टिकट रेट लगभग तय कर लिए गए हैं। सामान्य दर्शकों के लिए टिकट की शुरुआती कीमत करीब 2000 रुपये रखी गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन का हिस्सा बन सकें। अलग-अलग स्टैंड्स के लिए 2500, 3500, 5000 और 8000 रुपये तक की श्रेणियां बनाई गई हैं। यह कीमतें इस तरह तय की गई हैं कि हर वर्ग का दर्शक अपनी सुविधा के अनुसार मैच का आनंद ले सके।

स्टूडेंट्स और प्रीमियम कैटेगरी

छात्रों को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए टिकट करीब 2000 रुपये में उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे युवा वर्ग भी बड़ी संख्या में स्टेडियम तक पहुंच सके। वहीं जो लोग प्रीमियम अनुभव चाहते हैं, उनके लिए सिल्वर कैटेगरी की टिकट लगभग 20000 रुपये, गोल्ड 30000 रुपये और प्लेटिनम 40000 रुपये तक रखी गई है। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉक्स का अनुभव लेने के लिए भी करीब 30000 रुपये खर्च करने होंगे, जहां दर्शकों को अधिक सुविधाएं और बेहतर व्यू मिलता है।

स्टेडियम और आयोजन की तैयारियां

ये सभी मुकाबले Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium में खेले जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है। यहां पहले भी अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल के मैच हो चुके हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह मैदान बड़े आयोजनों के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रशासन और आयोजकों की ओर से भी सुरक्षा, ट्रैफिक और सुविधाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

कौन-कौन सी टीमें भिड़ेंगी

इस बार रायपुर को दो बेहद रोमांचक मुकाबले मिले हैं। 10 मई को Royal Challengers Bengaluru और Mumbai Indians के बीच मुकाबला होगा, जो आईपीएल की सबसे चर्चित टीमों में गिना जाता है। इसके बाद 13 मई को Royal Challengers Bengaluru का सामना Kolkata Knight Riders से होगा। दोनों मैच शाम 7:30 बजे शुरू होंगे, जिससे दर्शकों को प्राइम टाइम में हाई-वोल्टेज क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा।

IPL Ticket Price: शहर की अर्थव्यवस्था पर असर

आईपीएल जैसे बड़े आयोजन का असर सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शहर की अर्थव्यवस्था को भी गति देता है। रायपुर में होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और छोटे व्यापारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बाहर से आने वाले दर्शकों के कारण टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और शहर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी।

फैंस के लिए क्या है खास

क्रिकेट फैंस के लिए यह मौका किसी त्योहार से कम नहीं है। लाइव मैच देखने का अनुभव टीवी से बिल्कुल अलग होता है, जहां हर चौका और छक्का पूरे स्टेडियम को उत्साह से भर देता है। ऐसे में उम्मीद है कि टिकट बिक्री शुरू होते ही भारी भीड़ देखने को मिलेगी और सीटें जल्दी भर जाएंगी। फिलहाल सभी को टिकट की आधिकारिक घोषणा और बुकिंग डेट का इंतजार है, जो जल्द सामने आ सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Apr 2026 11:02 am

Published on:

19 Apr 2026 11:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में IPL का Big Update! स्टेडियम में एंट्री आसान नहीं, टिकट की कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बस्तर आएंगे दिग्‍गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, बच्चों के साथ खेलेंगे क्रिकेट

दिग्‍गज भारतीय क्रिकेटर Sachin Tendulkar आएंगे बस्तर, बच्चों के साथ खेलेंगे क्रिकेट(photo-patrika)
रायपुर

जमीनों की अवैध प्लाटिंग का खेल तेज! SCR प्लान से पहले जमीन बाजार गर्म, 600 एकड़ क्षेत्र में सौदेबाजी

जमीनों की अवैध प्लाटिंग का खेल तेज! SCR प्लान से पहले जमीन बाजार गर्म, 600 एकड़ क्षेत्र में सौदेबाजी(photo-patrika)
रायपुर

10वीं-12वीं बोर्ड रिजल्ट की तैयारी तेज, अप्रैल के अंत तक आ सकता है परिणाम

CG Board Exam Result: 10वीं-12वीं बोर्ड रिजल्ट की तैयारी तेज, अप्रैल के अंत तक आ सकता है परिणाम(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर, कई जिलों में लू की स्थिति, राजनांदगांव में पारा 45°C

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर, कई जिलों में लू की स्थिति, राजनांदगांव में पारा 45°C(photo-patrika)
रायपुर

Raipur: वेदिका, आराध्या और सार्थक ने गणित के जटिल प्रश्न चंद सेेकंडों में किए हल, बने चैंपियन

Raipur
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.