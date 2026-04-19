रायपुर में IPL का Big Update! स्टेडियम में एंट्री आसान नहीं, टिकट की कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

छात्रों को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए टिकट करीब 2000 रुपये में उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे युवा वर्ग भी बड़ी संख्या में स्टेडियम तक पहुंच सके। वहीं जो लोग प्रीमियम अनुभव चाहते हैं, उनके लिए सिल्वर कैटेगरी की टिकट लगभग 20000 रुपये, गोल्ड 30000 रुपये और प्लेटिनम 40000 रुपये तक रखी गई है। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉक्स का अनुभव लेने के लिए भी करीब 30000 रुपये खर्च करने होंगे, जहां दर्शकों को अधिक सुविधाएं और बेहतर व्यू मिलता है।