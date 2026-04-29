29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: 102 वर्षीय महिला के हार्निया का ऑपरेशन, उम्र बनी हौसले के आगे बेबस

Raipur News: रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डाॅ. संदीप दवे ने अपनी टीम के डॉ. सिद्धार्थ तमस्कर विभागाध्यक्ष, मिनिमल एक्सेस सर्जरी, डॉ. जव्वाद नक़वी, डॉ. विक्रम शर्मा और डॉ. शमीक डेव के साथ मिलकर सफल ऑपरेशन किया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Apr 29, 2026

Raipur News: 102 वर्षीय महिला के हार्निया का ऑपरेशन, उम्र बनी हौसले के आगे बेबस

रामकृष्ण केयर अस्पताल के डॉक्टरों की टीम (Photo Patrika)

Raipur News: रामकृष्ण केयर अस्पताल के डॉक्टरों ने 102 साल की महिला के हार्निया का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर उसे दर्द से छुटकारा दिलाया है। रायपुर की पुष्पा देवी (परिवर्तित नाम) को पिछले 12 वर्षों से सुप्राअम्बिलिकल हर्निया (नाभि के ऊपर होने वाला हर्निया) था। जो धीर-धीरे बढ़ता गया और अंततः अवरुद्ध (ऑब्स्ट्रक्टेड) हो गया।

इस कारण महिला को तेज दर्द होने लगा और यह उनकी जान के लिए खतरा बन गया। इसी दौरान उन्हें पित्ताशय (गॉलब्लैडर) में पथरी की भी समस्या का पता चला, जिससे ऑपरेशन और जटिल हो गया।

रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डाॅ. संदीप दवे ने अपनी टीम के डॉ. सिद्धार्थ तमस्कर विभागाध्यक्ष, मिनिमल एक्सेस सर्जरी, डॉ. जव्वाद नक़वी, डॉ. विक्रम शर्मा और डॉ. शमीक डेव के साथ मिलकर सफल ऑपरेशन किया। डॉ. दवे ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज को केवल चार दिनों में डिस्चार्ज कर दिया गया और एक सप्ताह के भीतर वह अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आईं। उन्होंने कहा कि इस मामले में टीम ने समय रहते ऑपरेशन करके महिला को दर्द से मुक्ति दिलाई।

इससे सम्बंधित खबरें

एम्स के डॉक्टरों ने किया कमाल

एम्स के डॉक्टरों ने थ्रेसर से कटकर अलग हुए हाथ को जोडऩे में सफलता हासिल की है। हालांकि उस हाथ के सामान्य तरह से काम करने में समय लग सकता है। 70 वर्षीय किसान थ्रेसर से भूसा बना रहा था। इसी दौरान हाथ पट्टे में फंस गया और टूटकर अलग हो गया। घटना के दो घंटे के भीतर अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने इसे इमरजेंसी केस की तरह लिया और हाथ जोडऩे में कामयाब रहे। पढ़े पूरी खबर

रामकृष्ण अस्पताल में सफाईकर्मियों की मौत मामले में ठेकेदार पर FIR दर्ज

रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में हुए दर्दनाक सेप्टिक टैंक हादसे के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। टिकरापारा थाना पुलिस ने इस मामले में ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रशासन की ओर से स्वयं प्रार्थी बनकर कार्रवाई की गई है, जिससे मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आरोपी ठेकेदार किशन सोनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। घटना 17 मार्च की बताई जा रही है, जब भाठागांव स्थित बीएसयूपी कॉलोनी के तीन श्रमिक—प्रशांत कुमार (32), अनमोल मचकन (25) और गोविंद सेंद्रे (35) अस्पताल के सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए उतरे थे। टैंक के भीतर मौजूद जहरीली गैस के संपर्क में आने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पढ़े पूरी खबर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Apr 2026 11:51 am

Published on:

29 Apr 2026 11:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: 102 वर्षीय महिला के हार्निया का ऑपरेशन, उम्र बनी हौसले के आगे बेबस

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CGBSE Result 2026: आज जारी होगा 10वीं-12वीं का परीक्षा परिणाम, विद्यार्थियों को नंबर बढ़ाने के लिए मिलेंगे 15 दिन

CGBSE Result 2026: आज जारी होगा 10वीं-12वीं का परीक्षा परिणाम, विद्यार्थियों को नंबर बढ़ाने के लिए मिलेंगे 15 दिन
रायपुर

CG Transfer Ban: अधिकारी-कर्मचारियों के अब नहीं होंगे तबादले, सरकार का सख्त निर्देश

अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक (photo source- Patrika)
रायपुर

IPL Match in Raipur: कोहली 6 और रोहित 4 दिन रहेंगे रायपुर में, टिकटों की बिक्री अगले हफ्ते से

IPL Match in raipur
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में संपत्ति खरीदना हुआ सस्ता, रजिस्ट्री पर 0.60% उपकर खत्म, 1 करोड़ की जमीन पर अब बचेंगे सीधे 60 हजार रुपए

CG News: छत्तीसगढ़ में संपत्ति खरीदना हुआ सस्ता, रजिस्ट्री पर 0.60% उपकर खत्म, 1 करोड़ की जमीन पर अब बचेंगे सीधे 60 हजार रुपए
रायपुर

CG weather alert: प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, गरज-चमक और अंधड़ की चेतावनी, IMD का अलर्ट जारी

बारिश के बाद भी नहीं मिल रही राहत (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.