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CG weather alert: प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, गरज-चमक और अंधड़ की चेतावनी, IMD का अलर्ट जारी

CG weather alert: छत्तीसगढ़ में तापमान गिरने के बावजूद उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने गरज-चमक, अंधड़ और हल्की बारिश की संभावना जताई है।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 29, 2026

बारिश के बाद भी नहीं मिल रही राहत (photo source- Patrika)

बारिश के बाद भी नहीं मिल रही राहत (photo source- Patrika)

CG weather alert: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज इन दिनों अजीब बना हुआ है। तापमान में हल्की गिरावट के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल रही, बल्कि उमस और चिपचिपी गर्मी ने परेशानी और बढ़ा दी है। खासकर दोपहर के समय गर्मी के साथ नमी का असर इतना ज्यादा है कि लोगों को लू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी है, जो प्रदेश के वातावरण को लगातार प्रभावित कर रही है।

CG weather alert: नमी बढ़ी, बारिश के छींटों के आसार

मौसम में बदलाव का असर अब साफ दिखने लगा है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि यह बारिश राहत देने के बजाय उमस को और बढ़ा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह का ट्रेंड जारी रह सकता है—यानी हल्की बारिश, बादल और उमस भरी गर्मी।

पिछले 24 घंटे का मौसम अपडेट

बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के मौसम में मिला-जुला असर देखने को मिला:

  • कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई
  • सबसे अधिक तापमान 43.5°C दुर्ग में रिकॉर्ड हुआ
  • सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.5°C अंबिकापुर में दर्ज किया गया
  • अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले तीन दिनों में तापमान में और 2-3 डिग्री की गिरावट हो सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

क्यों बदल रहा है मौसम? समझिए वजह

मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के अनुसार, इस समय कई मौसम प्रणालियां एक साथ सक्रिय हैं:

  • पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में द्रोणिका के रूप में मौजूद है
  • पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास ऊपरी हवा का चक्रीय परिसंचरण बना हुआ है
  • हरियाणा से मणिपुर तक एक पूर्व-पश्चिम द्रोणिका फैली हुई है
  • उत्तर तेलंगाना से कोमोरिन क्षेत्र तक एक और द्रोणिका सक्रिय है
  • वहीं अंदरूनी महाराष्ट्र और कर्नाटक के ऊपर एक प्रति चक्रवात बना हुआ है

इन सभी सिस्टम्स के संयुक्त प्रभाव से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में नमी बढ़ रही है, जिससे मौसम लगातार बदल रहा है।

गरज-चमक, अंधड़ और वज्रपात की चेतावनी

मौसम विभाग ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में: एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। अंधड़ (तेज हवा) चलने की संभावना है। वज्रपात (आकाशीय बिजली) के भी आसार बने हुए हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया है।

CG weather alert: रायपुर में आज का मौसम कैसा रहेगा?

रायपुर में आज सुबह मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन दोपहर के बाद बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान: लगभग 43°C, न्यूनतम तापमान: करीब 27°C यानी दिन में गर्मी और उमस दोनों का असर रहेगा, जबकि शाम के समय हल्की राहत मिल सकती है।

आगे क्या रहेगा ट्रेंड?

आने वाले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में मौसम का यही मिश्रित पैटर्न जारी रहने की संभावना है— हल्की बारिश
बादल और उमस, धीरे-धीरे तापमान में गिरावट। हालांकि, पूरी तरह से गर्मी से राहत मिलने में अभी समय लग सकता है।

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Updated on:

29 Apr 2026 10:10 am

Published on:

29 Apr 2026 10:09 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG weather alert: प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, गरज-चमक और अंधड़ की चेतावनी, IMD का अलर्ट जारी

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