CG weather alert: प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, गरज-चमक और अंधड़ की चेतावनी, IMD का अलर्ट जारी

बारिश के बाद भी नहीं मिल रही राहत (photo source- Patrika)
CG weather alert: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज इन दिनों अजीब बना हुआ है। तापमान में हल्की गिरावट के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल रही, बल्कि उमस और चिपचिपी गर्मी ने परेशानी और बढ़ा दी है। खासकर दोपहर के समय गर्मी के साथ नमी का असर इतना ज्यादा है कि लोगों को लू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी है, जो प्रदेश के वातावरण को लगातार प्रभावित कर रही है।
मौसम में बदलाव का असर अब साफ दिखने लगा है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि यह बारिश राहत देने के बजाय उमस को और बढ़ा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह का ट्रेंड जारी रह सकता है—यानी हल्की बारिश, बादल और उमस भरी गर्मी।
बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के मौसम में मिला-जुला असर देखने को मिला:
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले तीन दिनों में तापमान में और 2-3 डिग्री की गिरावट हो सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के अनुसार, इस समय कई मौसम प्रणालियां एक साथ सक्रिय हैं:
इन सभी सिस्टम्स के संयुक्त प्रभाव से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में नमी बढ़ रही है, जिससे मौसम लगातार बदल रहा है।
मौसम विभाग ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में: एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। अंधड़ (तेज हवा) चलने की संभावना है। वज्रपात (आकाशीय बिजली) के भी आसार बने हुए हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया है।
रायपुर में आज सुबह मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन दोपहर के बाद बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान: लगभग 43°C, न्यूनतम तापमान: करीब 27°C यानी दिन में गर्मी और उमस दोनों का असर रहेगा, जबकि शाम के समय हल्की राहत मिल सकती है।
आने वाले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में मौसम का यही मिश्रित पैटर्न जारी रहने की संभावना है— हल्की बारिश
बादल और उमस, धीरे-धीरे तापमान में गिरावट। हालांकि, पूरी तरह से गर्मी से राहत मिलने में अभी समय लग सकता है।
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