CG weather alert: प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, गरज-चमक और अंधड़ की चेतावनी, IMD का अलर्ट जारी

CG weather alert: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज इन दिनों अजीब बना हुआ है। तापमान में हल्की गिरावट के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल रही, बल्कि उमस और चिपचिपी गर्मी ने परेशानी और बढ़ा दी है। खासकर दोपहर के समय गर्मी के साथ नमी का असर इतना ज्यादा है कि लोगों को लू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी है, जो प्रदेश के वातावरण को लगातार प्रभावित कर रही है।