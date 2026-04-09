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CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, 3 दिन बाद बढ़ेगी गर्मी

CG Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि, अगले तीन दिनों के बाद तापमान में बढ़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 09, 2026

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, 3 दिन बाद बढ़ेगी गर्मी(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, 3 दिन बाद बढ़ेगी गर्मी(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। एक ओर गर्मी का असर बना हुआ है, वहीं बीच-बीच में हो रही हल्की बारिश से लोगों को कुछ राहत भी मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि, अगले तीन दिनों के बाद तापमान में बढ़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं।

CG Weather Update: बारिश और तेज हवाओं के आसार

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के एक-दो स्थानों पर आज हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही गरज-चमक, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

3 दिनों बाद बढ़ेगा तापमान

पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में तापमान लगभग स्थिर रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले तीन दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे गर्मी का असर फिर तेज होगा।

मेघगर्जन की गतिविधियों में आएगी कमी

मौसम विभाग के मुताबिक, 9 अप्रैल के बाद प्रदेश में मेघगर्जन और बारिश की गतिविधियों में कमी आने लगेगी। इसके चलते मौसम धीरे-धीरे शुष्क होगा और तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी।

मौसम का हाल: कहां कितना तापमान और बारिश

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। राजनांदगांव में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.5°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 17.5°C रहा। वहीं मनोरा, कांसाबेल और जशपुरनगर में 1-1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई।

सक्रिय है चक्रवाती सिस्टम

मौसम में बदलाव के पीछे एक सक्रिय सिनोप्टिक सिस्टम जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से करीब 0.9 किमी ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके साथ ही एक उत्तर-दक्षिण द्रोणिका तेलंगाना, रायलसीमा होते हुए तमिलनाडु और मन्नार की खाड़ी तक फैली हुई है, जो मौसम को प्रभावित कर रही है।

रायपुर में कैसा रहेगा मौसम

राजधानी रायपुर में आज मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 38°C और न्यूनतम तापमान 24°C के आसपास रह सकता है। हालांकि दिन में गर्मी का असर महसूस होगा।

आगे क्या करें लोग?

मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। तेज हवाओं और वज्रपात के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें और आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। वहीं, आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त पानी पीना और धूप से बचाव करना जरूरी होगा।

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Updated on:

09 Apr 2026 08:39 am

Published on:

09 Apr 2026 08:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, 3 दिन बाद बढ़ेगी गर्मी

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