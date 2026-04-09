CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, 3 दिन बाद बढ़ेगी गर्मी

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। एक ओर गर्मी का असर बना हुआ है, वहीं बीच-बीच में हो रही हल्की बारिश से लोगों को कुछ राहत भी मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि, अगले तीन दिनों के बाद तापमान में बढ़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं।