33 अंक देकर कन्या को आशीर्वाद देने की कृपा करें, बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में छात्रों ने लिखी अजीबो-गरीब गुहार

जब छात्र-छात्राएं पास होने के लिए अजीबों गरीब तरीके अपनाते है। एक छात्रा अपने उत्तरपुस्तिका में यहां तक लिख दिया कि 'सर मेरी शादी होने वाली है, फेल हो गई तो शादी नहीं होगी, कृपया मुझे पास कर दीजिए'। वही एक छात्र ने लिखा सर घर की स्थिति ठीक नहीं है मुझे कृपया पास कर दीजिए। एक ने लिखा हनुमानजी के अगर भक्त है तो पास करिए। इस सत्र में 10वीं में 3 लाख 23 हजार 687 छात्र-छात्राएं और 12वीं में 2 लाख 46 हजार 862 छात्र-छात्राएं रजिस्टर्ड हुए थे।