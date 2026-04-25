25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Heatwave Alert: रायपुर में आज लू का अलर्ट, तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना, रहें सावधान

CG Heatwave Alert: छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है, रायपुर समेत कई जिलों में तापमान 43°C पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लू चलने का अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Apr 25, 2026

CG Heatwave Alert: रायपुर में आज लू का अलर्ट, तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना, रहें सावधान(photo-patrika)

CG Heatwave Alert: रायपुर में आज लू का अलर्ट, तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना, रहें सावधान(photo-patrika)

CG Heatwave Alert: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

CG Heatwave Alert: बढ़ते तापमान ने बढ़ाई परेशानी

बीते कुछ दिनों से गर्मी का असर लगातार तेज हो रहा है। मौसम में बढ़ती तपिश के कारण लोग दिन के समय घरों से निकलने से बच रहे हैं। रायपुर में अगले कुछ दिनों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

रायपुर में बढ़ी गर्मी, एक दिन में 1 डिग्री का इजाफा

पिछले 24 घंटों में रायपुर के तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। शुक्रवार को दिन चढ़ते ही गर्मी का असर तेज हो गया और दोपहर तक हालात जलन पैदा करने वाले बन गए। इससे लोगों को ग्रीष्म लहर (हीटवेव) की वापसी का अहसास हुआ।

प्रदेश में सबसे अधिक और कम तापमान

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान राजनांदगांव में 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

बस्तर क्षेत्र को मिल सकती है राहत

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बस्तर संभाग में दक्षिण दिशा से आने वाली हवाओं के कारण कुछ राहत मिलने की संभावना है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाओं का असर अगले दो से तीन दिनों तक देखने को मिल सकता है।

मौसम में बदलाव के संकेत

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आगामी दो दिनों के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ वज्रपात और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। साथ ही एक-दो क्षेत्रों में फिर से हीटवेव की स्थिति बन सकती है।

सावधानी बरतने की सलाह

तेज गर्मी और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे दिन के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें तथा धूप में निकलते समय सिर और शरीर को पूरी तरह ढककर रखें, ताकि हीटवेव के प्रभाव से बचाव किया जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Apr 2026 08:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Heatwave Alert: रायपुर में आज लू का अलर्ट, तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना, रहें सावधान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

प्रसंगवश: पानी के लिए मचे हाहाकार के बीच थोड़ी-सी राहत और सुकून

Chhattisgarh
ओपिनियन

CG Board Result: 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर, 30 अप्रैल तक जारी होंगे परिणाम

CG Board Result: 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर, 30 अप्रैल तक जारी होंगे परिणाम
रायपुर

CG Vyapam: भीषण गर्मी का असर परीक्षा पर व्यापमं ने बदला टाइम टेबल, अब सुबह 9 बजे से होगी एंट्री

CG Vyapam: भीषण गर्मी का असर परीक्षा पर व्यापमं ने बदला टाइम टेबल, अब सुबह 9 बजे से होगी एंट्री
रायपुर

सट्टा नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई! बाबू खेमानी के घर क्राइम ब्रांच का छापा, दस्तावेज और डिजिटल डाटा खंगाल रही टीम

बाबू खेमानी के घर क्राइम ब्रांच का छापा (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में नकल रोकने नया कानून लागू, अब उत्तरपुस्तिका में नम्बर बढ़ाया या प्रश्नपत्र लीक किया तो सीधे होगी जेल

CG News: छत्तीसगढ़ में नकल रोकने नया कानून लागू, अब उत्तरपुस्तिका में नम्बर बढ़ाया या प्रश्नपत्र लीक किया तो सीधे होगी जेल
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.