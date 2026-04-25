CG Heatwave Alert: रायपुर में आज लू का अलर्ट, तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना, रहें सावधान(photo-patrika)
CG Heatwave Alert: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
बीते कुछ दिनों से गर्मी का असर लगातार तेज हो रहा है। मौसम में बढ़ती तपिश के कारण लोग दिन के समय घरों से निकलने से बच रहे हैं। रायपुर में अगले कुछ दिनों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।
पिछले 24 घंटों में रायपुर के तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। शुक्रवार को दिन चढ़ते ही गर्मी का असर तेज हो गया और दोपहर तक हालात जलन पैदा करने वाले बन गए। इससे लोगों को ग्रीष्म लहर (हीटवेव) की वापसी का अहसास हुआ।
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान राजनांदगांव में 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बस्तर संभाग में दक्षिण दिशा से आने वाली हवाओं के कारण कुछ राहत मिलने की संभावना है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाओं का असर अगले दो से तीन दिनों तक देखने को मिल सकता है।
मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आगामी दो दिनों के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ वज्रपात और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। साथ ही एक-दो क्षेत्रों में फिर से हीटवेव की स्थिति बन सकती है।
तेज गर्मी और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे दिन के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें तथा धूप में निकलते समय सिर और शरीर को पूरी तरह ढककर रखें, ताकि हीटवेव के प्रभाव से बचाव किया जा सके।
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