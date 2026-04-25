CG Heatwave Alert: रायपुर में आज लू का अलर्ट, तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना, रहें सावधान

तेज गर्मी और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे दिन के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें तथा धूप में निकलते समय सिर और शरीर को पूरी तरह ढककर रखें, ताकि हीटवेव के प्रभाव से बचाव किया जा सके।