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CG Board Result: 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर, 30 अप्रैल तक जारी होंगे परिणाम

CG Board Result: शिक्षा मंडल ने कहा कि 30 अप्रैल तक परिणाम जारी करने का प्रयास जारी है। हालांकि, यदि परिणाम में देरी होती है तो इसका सीधा असर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे NEET और JEE की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों पर पड़ सकता है।

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रायपुर

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Love Sonkar

Apr 24, 2026

CG Board Result: 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर, 30 अप्रैल तक जारी होंगे परिणाम

30 अप्रैल तक जारी होगा 10वीं 12वीं के रिजल्ट (Photo AI )

CG Board Result: छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और बोर्ड किसी भी समय नतीजों की घोषणा कर सकता है। रिजल्ट को लेकर छात्र-छात्राओं में उत्साह के साथ-साथ हल्की चिंता भी देखी जा रही है। माशिम जल्द ही 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है।

बताया जा रहा है कि उत्तर पुस्तकिताओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जिसक बाद अब रिजल्ट बनाने का काम तेज से हो रहा है। जिसके बाद इसके नतीजे अब इसी महीने के आ​खिरी तारीख को परिणाम जारी हो सकता है फिर एक मई को परिणाम आ सकता है। हालांकि अभी तक एक तारीख ​तय नहीं हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि इसी महीने के अंतिम दिन या फिर एक मई को परिणाम आ सकता है।

माशिम ने कहा

शिक्षा मंडल ने कहा कि 30 अप्रैल तक परिणाम जारी करने का प्रयास जारी है। हालांकि, यदि परिणाम में देरी होती है तो इसका सीधा असर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे NEET और JEE की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों पर पड़ सकता है। समय पर रिजल्ट न आने से छात्र अपने करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं।

12वीं का हिंदी पेपर लिक

10वीं और 12वीं की जो परिक्षाएं हैं वो 20 फरवरी को शुरू हुई थी। लेकिन 12वीं के हिंदी का पेपर था वो लिक हो गया था, जिसके चलते दूसरी बार हिंदी की परीक्षा करानी पड़ी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सभी उत्तर पुस्तकिताओं के मूल्यांकन की जांच कर ली गई है, अब जल्द ही परीक्षा परिणाम जारी किए जा सकते हैं।

दरअसल, प्रदेश में पिछले शैक्षणिक सत्र से बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में दो बार आयोजित किए जाने के निर्णय के बाद इस बार शिक्षा मंडल पर परिणाम जल्द जारी करने का दबाव साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बोर्ड परीक्षा जून में प्रस्तावित है, ऐसे में पहले चरण के नतीजे समय पर घोषित करना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि विद्यार्थियों को अगली परीक्षा और आगे की पढ़ाई की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

रिजल्ट कहां और कैसे देखें

CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर
रोल नंबर दर्ज कर ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड
कई बार SMS सुविधा भी उपलब्ध रहती है

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Updated on:

24 Apr 2026 06:57 pm

Published on:

24 Apr 2026 06:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Board Result: 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर, 30 अप्रैल तक जारी होंगे परिणाम

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