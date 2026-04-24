सामान की कमी से 9 महीने से बंद थे ऑपरेशन, अब बायपास और ओपन हार्ट सर्जरी दोबारा शुरू, 500 से ज्यादा मरीजों को राहत

ACI Raipur Cardiac Surgery: छत्तीसगढ़ के रायपुर में आंबेडकर अस्पताल स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट (ACI) में आखिरकार हार्ट सर्जरी सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। पिछले साल जुलाई से जरूरी उपकरण और इम्प्लांट की कमी के कारण बायपास, वॉल्व रिप्लेसमेंट और वेस्कुलर सर्जरी पूरी तरह ठप थीं। अब सेवाएं शुरू होने से 500 से अधिक मरीजों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से ऑपरेशन का इंतजार कर रहे थे।